Sağlık Bakanlığından açıklama: İller arası yer değiştirme sonuçları bugün belli oluyor

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2019 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası bugün saat 10:00'da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda noter huzurunda çekilecek.
Yapılan açıklamada isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası için hizmet puanı itirazları ve başvuruları ret edilenler hakkında duyuruya da yer verildi. Duyuru metni için tıklayınız
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|07/02-09/02
|2. Hematolojil Nadir Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|07/02-09/02
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|08/02-09/02
|8. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA
|07/02-09/02
|Turk-Mus 4 Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|07/02-09/02
|TURK-MUS IV Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|13/02-14/02
|Türk Toraks Derneği 18. Kış Okulu ve 16. Mesleki Gelişim Kursu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|15/02-16/02
|18. Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri
|ORTOPEDİ...
|İZMİ