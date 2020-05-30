Sağlık Bakanlığı'ndan COVID-19 yanıtı: Bilimsel araştırmalara engel olmuyoruz, araştırma sayısı 5 bine yaklaştı!

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tararfından yapılan duyuru:

Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesi Hakkında

Basında çıkan “Bilimsel araştırmaların Sağlık Bakanlığı tarafından engellendiği” haberleri üzerine bir açıklama ihtiyacı doğmuştur.

Bilindiği üzere Bakanlığımız küresel salgının başından beri bilim insanlarımıza büyük değer vererek sürecin ülkemiz bilim insanlarının rehberliğinde mücadelesini sürdürmüştür. Türkiye, salgınla mücadelede son derece kararlı ve istikrarlı adımlar atmıştır. En kısa sürede krizi kontrol altına alan ülkelerin başında gelmektedir. Bunda başta güçlü sağlık altyapımız ve Türk hekimlerinin, bilim insanlarının azim, inanç ve başarısı vardır.

Türkiye, dünyada eşi az rastlanır bir disiplinle, hastalara merkezi bir yaklaşım algoritması ve tedavi protokolü geliştirerek ülke sathında uygulandığı ve düzenli olarak güncellendiği ender örneklerden biridir.

Ülkemiz sağlıkta dijitalleşmeyi en kapsamlı şekilde başaran ülkelerden biridir. Tüm hastanelerimizin ve hastalarımızın verileri, hasta mahremiyeti ve veri güvenliği korunarak Bakanlığımız veri havuzunda yer almaktadır. Bakanlığımız bu verilerin araştırıcıların erişimine açılarak bilimsel bilgiye dönüşmesi ve başarılı çalışmaların bilimsel yayınlar ile dünyaya duyurulması için de gayret sarf etmektedir. Yapılacak çalışmalar için TÜSEB tarafından teşvik mekanizmaları oluşturarak açık kaynak olarak yayınlanması için masraflarının karşılanması ve başarılı çalışmaların ödüllendirilmesini hedeflemektedir.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 28.04.2020 tarihinde amaç ve kapsamı çok anlaşılır bir duyuru ile bu konuda yapılmak istenenleri ve planları açıklamıştır. Covid 19 temalı ve klinik bazlı yürütülen çalışmalar konusunda çevirim içi form doldurması talep edilmiştir. Kısaca çalışmalara uygulanacak teşvikin tespiti ve potansiyel kapsamlı çalışmalara veri desteği sağlanması amaçlanmıştır. Bakanlığımız bu dönemde özen gösterilerek elde edilen verilerin araştırmacıların erişimine açılarak büyük serilerle kapsamlı ve prestiji yüksek yayınların yapılmasını kolaylaştırmayı hedeflemiştir.

Buna göre ilgili tarihten bu yana Genel Müdürlüğümüze çevirim içi form doldurarak bildirimi yapılan 4637 bilimsel çalışma olmuştur. Bu kapsamda herhangi bir içerik denetimi yapılmamaktadır. Araştırmacıların %96’sına çalışmalarına planladıkları hali ile devam etmeleri için 5 günden erken geri dönüş yapılmıştır. Bunun dışında kalan sınırlı sayıdaki çalışmanın değerlendirmesi neticesinde merkezi veriye dahil edilmek üzere davet edilmiştir. Çok merkezli araştırmalara dahil olmayı kabul etmeyen araştırmaların müstakilen yürütmek istedikleri çalışmaları yalnızca kendi merkezlerinin verileriyle yürütmelerinin önünde bir engel bulunmamaktadır.

Öncelikle 5 bine yaklaşan çalışma ile bu konudaki azimlerinden dolayı tüm sağlık bilimleri camiamıza teşekkür ederiz. Bu, Türkiye’nin bilim üreten bir ülke olduğunun önemli bir göstergesidir.

Bakanlığımızın bilime ve bilimsel çalışmalara bugüne kadar verdiği önem ve desteği bugünden sonra da artarak devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.