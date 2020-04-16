Sağlık Bakanlığından diyaliz merkezlerine Kovid-19 önerileri

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, diyaliz merkezleri için enfeksiyonları önleme ve kontrol önerileri güncellendi.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, "Hasta ve Sağlık Personelinin Eğitimi", "Hastaların Diyaliz Merkezine Gelirken Alınması Gereken Tedbirler", "Hastaların Bekleme Alanında ve Diyaliz İşlemi Sırasında Yerleştirilmesi ve Yönetimi", "Olası, Kesin Kovid-19 Diyaliz Hastası", "Kişisel Koruyucu Ekipman", "Ev Diyalizi ve Periton Diyalizi Alan Hastalarda Enfeksiyonları Önleme ve Kontrol Önerileri" başlıklarında yeni bilgi ve önerilere yer verildi.
Buna göre;
"Cihaz her hastada kullanılabilecek"
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