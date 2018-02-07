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Sağlık Bakanlığı'ndan ihraçlara operasyon...7 kişiye gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sağlık Bakanlığı'ndan FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen personele dönük operasyon başlattı. 3'ü doktor toplam 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Sağlık Bakanlığı'ndan ihraçlara operasyon...7 kişiye gözaltı
07 Şubat 2018 - Hürriyet
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 Başsavcılıktan yapılan yazılı bilgilendirme şöyle :

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sağlık Bakanlığında görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen 3'ü doktor toplam 7 kişi hakkında 07/02/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Anahtar Kelimeler:

feto gozalti operasyon

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