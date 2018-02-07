Sağlık Bakanlığı'ndan ihraçlara operasyon...7 kişiye gözaltı

Başsavcılıktan yapılan yazılı bilgilendirme şöyle :
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sağlık Bakanlığında görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen 3'ü doktor toplam 7 kişi hakkında 07/02/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|08.01-07.02
|SATILIK POLİKLİNİK hissesi & tamami
|Diğer
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|03/02-09/02
|Radyoloji Kış Okulu
|RADYOLOJİ
|ANTA
|15/02-17/02
|2. Endoskopik Kulak Cerrahisi Kongresi
|KULAK-BUR...
|MERS
|14/02-18/02
|4.Sağlık Yönetimi Kongresi
|SAĞLIK...
|ANTA
|14/02-18/02
|: Türk Toraks Derneği 17. Kış Okulu ve 9. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|23/02-24/02
|3. İstanbul Hipofiz Sempozyumu
|KULAK-BUR...
|İSTA
|23/02-25/02
|2.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|23/02-25/02
|8. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA