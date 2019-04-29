Sağlık Bakanlığından Kahramanmaraş'a 7 ambulans

İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle ambulanslar, İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz tarafından 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Törende konuşan Öksüz, Sağlık Bakanlığınca gönderilen 7 tam donanımlı 112 acil yardım ambulansını 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerine teslim ettiklerini belirtti.

Kahramanmaraş'ta 694 personel, 77 ambulans ve 42 acil sağlık hizmetleri istasyonuyla hizmet verdiklerini ifade eden Öksüz, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta 7 gün 24 saat kesintisiz acil sağlık hizmeti sunuyoruz. 2017 yılında 36 olan acil sağlık hizmetleri istasyon sayımızı, 2019 yılından bu yana 42'ye yükseltmiş durumdayız. Ayrıca bakanlığımızdan açılış onayı alınan Onikişubat 12 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Türkoğlu 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun bina, araç, gereç ve personel planlaması yapılmakta olup, önümüzdeki dönemde hizmet vermeye başlayacaklardır."