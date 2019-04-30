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Sağlık Bakanlığından Mersin'e 8 ambulans: Hizmete başladılar
Sağlık Bakanlığı tarafından Mersin'e tahsis edilen 8 ambulans düzenlenen törenin ardından hizmet vermeye başladı.
30 Nisan 2019 - AA
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Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, hizmet binasındaki törende, göreve başladığı günden bu yana ekip arkadaşlarıyla beraber güzel hizmetlere imza attıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nca daha önce tahsis ettiği 4 adet 4x4 ambulansları Mut, Anamur, Erdemli ve Çamlıyayla gibi arazi şartları zor olan ilçelerin yaylalarında hizmet verdiğini anımsatan Bahçacı, yeni gelen tam donanımlı ambulansları ise Aydıncık, Silifke, Tarsus, Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde konuşlandıracaklarını belirtti.

Bahçacı, toplam 86 olan araç sayısı ile vatandaşlara daha iyi hizmet vereceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından Bahçacı, ambulansların anahtarlarını şoförlere teslim etti.

Anahtar Kelimeler:

ambulans saglik bakanligi

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