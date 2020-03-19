Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs kontrolü

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs kontrolü için internet sitesi kurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün TBMM'de yaptığı açıklama ile şu ana kadar 10 bin kişiye test yaptıklarını duyurmuştu.

Önümüzdeki süreçte günlük 10-15 bin test yapacak duruma gelmek istediklerini de vurgulamıştı.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara da bakanlığın virüs için online test için internet sitesi kurduğunu duyurdu.

Ateş Kara'nın yaptığı açıklama şu şekilde: COVID-19 hastalığı şüphesinde ya da ateşiniz ve öksürüğünüz varlığında nasıl hareket edebileceğimiz bilgisi için 184 veya https://koronaonlem.saglik.gov.tr/