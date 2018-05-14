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Sağlık Bakanlığından oruç tutmayı kolaylaştıran öneriler!
Sağlık Bakanlığı, Ramazan ayının sağlıklı geçirilmesi için oruç tutacak kişilere tavsiyelerde bulundu. Bakanlık, Ramazan ayının, oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir ay olduğunu belirterek, yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerektiğine dikkat çekti
Sağlık Bakanlığından oruç tutmayı kolaylaştıran öneriler!
14 Mayıs 2018 -
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Sağlık Bakanlığı, sağlıklı bir Ramazan ayı geçirilmesi için oruç tutacak kişilere tavsiyelerde bulundu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ramazan ayının, oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir ay olduğu belirtilerek, yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerektiğine dikkat çekildi.

MUTLAKA SAHURA KALKIN! 

Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğu belirtilerek, açıklamaya şöyle devam edildi: "Bu beslenme tarzı yaklaşık 16 saat olan açlığı, ortalama 20 saate çıkarmaktadır. Bu da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadır. Bu durumun aksine eğer sahur öğünü, ağır yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır. Bu nedenle sahura mutlaka kalkılmalıdır. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi; aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması uygun olacaktır.

GÜNDE ORTALAMA EN AZ 2-2,5 LİTRE SU İÇİN!

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da iftar sofraları için hazırlanan yiyecekler ve bunların tüketim miktarlarıdır. İftar sofralarında bir insana yetecek yemeğin 2-3 kat fazlası bulunabilmektedir. İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. Beyin doyma emrini yemekten 15-20 dakika sonra verir. Çok hızlı yemek yendiğinde bu süre zarfında fazla miktarda, enerjisi yüksek besinler yenilir ve bu durum hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir.

Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Sıcaklıkların etkisiyle artan terleme ile birlikte yeterince sıvı alınmazsa su ve mineral kaybı sonucu, bayılma, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri yaşanabilmektedir.

Günde ortalama en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) su içmeye, bununla birlikte Ramazan ayında sıvı ihtiyacını da karşılayacak ayran, taze sıkılmış meyve-sebze suları, sade soda vb. sık sık tüketmeye özen gösterilmelidir.

ORUÇ TUTANLARA BESLENME ÖNERİLERİ

• Oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin.

• Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklarla ile her seferinde azar azar küçük porsiyonlar şeklinde beslenin.

• Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin.

• Sahur öğününüzü atlamayın, mutlaka yapın.

• Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi yiyeceklerden oluşan hafif bir kahvaltı yapabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edebilirsiniz.

• İftara peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edebilirsiniz. Hem enerji veren hem de kan şekerini dengeli bir şekilde yükselten besinler (beyaz ekmek, pirinç pilavı gibi glisemik indeksi yüksek olan yiyecekler yerine bulgur pilavı, kepekli ekmek veya kepekli makarna vb.) tercih edin.

• İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç, muhallebi vb.) veya meyve tatlıları tercih edin.

• Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahur arasında sık sık su için. Suya ek olarak kafein içeren içecekler yerine de süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edebilirsiniz.

• Yemekleri pişirme yöntemlerinin de önemli olduğunu unutmayın. Özellikle ızgara, haşlama, fırında, buğulama gibi sağlıklı yöntemlerle hazırlanan yemekleri tercih edin.

• Kavrulmuş, kızartılmış ve tütsülenmiş yemeklerden uzak durun.

• İftardan 1-2 saat sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapmak sindirime yardımcı olacaktır.

• Beslenme düzenindeki değişikliklere bağlı olarak oluşabilecek kabızlığı önlemek için sıvı tüketiminize dikkat edin. Ek olarak, yemeklerde lif oranı yüksek yiyecekler (kuru baklagiller, kepekli tahıllar, sebzeler) ve ara öğünlerde de taze ve kuru meyveler, hoşaf ve kompostolar, hurma, ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler tercih edebilirsiniz."

Anahtar Kelimeler:

ramazan saglik bakanligi oruc tutanlar icin beslenme

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People
4
1) aydin sinal (hekim)
14.05.2018 13:36:50
en önemli ve gercek aciklamayi unutmuslar;Türkiyede ki yemek-yiyecek kültürü ile oruc tutarak kilo veremezsiniz( ne yazikki pek cok kisinin aklinda bu düsünce var,ben yazarken utaniyorum) tam tersi ramazan bayrami sonunda terazide kilo aldiginizi göreceksiniz...aciklamasi
People
8
2) davut emektar (hekim)
14.05.2018 12:55:48
Çok gereksiz bir başlık olmuş, bence Allah'ı nasıl kandırırız diye yazsanız daha iyi olurdu.
People
14
3) ali bozok (doktor)
14.05.2018 12:52:34
Ramazan gelince sürekli olarak beslenme yönüne odaklanarak yanlış yapıyoruz, halbuki orucun manevi yönü de vurgulanmalıdır. Ne yazık ki Diyanet İşleri Başkanlığımız aldığı ödeneğin hakkını verememektedir, gerek Diyanet gerekse diğer kurumlar vatandaşlarımızın beyhude yere aç kalmamaları için oruçlu iken saldırgan, saygısız ve sabırsız davranmamaları gerektiğini, özellikle iftar saatine yaklaştıkça savaşa gitmediklerini öğretmelidirler.
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