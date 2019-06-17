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Sağlık Bakanlığından Şanlıurfa'ya sekiz yeni ambulans gönderildi
Sağlık Bakanlığı tarafından Şanlıurfa’ya 8 adet tam donanımlı yeni ambulans gönderildi
Sağlık Bakanlığından Şanlıurfa'ya sekiz yeni ambulans gönderildi
17 Haziran 2019 - İHA
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Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa’daki ambulanslara yenilerini kattı. Bakanlık tarafından gönderilen tam donanımlı 8 adet ambulans, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki törenin ardından görevlendirilecekleri ilçelere gönderildi.

Törene, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Yılmaz Gerger da katıldı. 

Yeni ambulanslarla birlikte Şanlıurfa’daki ambulans sayısı 90’a ulaştı.

Anahtar Kelimeler:

ambulans 112 il saglik mudurlugu

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