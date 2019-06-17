Sağlık Bakanlığından Şanlıurfa'ya sekiz yeni ambulans gönderildi

Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa’daki ambulanslara yenilerini kattı. Bakanlık tarafından gönderilen tam donanımlı 8 adet ambulans, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki törenin ardından görevlendirilecekleri ilçelere gönderildi.
Törene, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Yılmaz Gerger da katıldı.
Yeni ambulanslarla birlikte Şanlıurfa’daki ambulans sayısı 90’a ulaştı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|19/06-23/06
|2. İç Hastalıkları Kongresi
|İÇ...
|İSTA
|20/06-23/06
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|21/06-23/06
|Kronik Enflamatuar Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Bütüncül Tıp Yaklaşımları Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|20/06-23/06
|TOD 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu
|GÖZ...
|İSTA
|28/06-30/06
|5. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu
|HEMATOLOJİ
|SAMS
|28/08-29/08
|Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu
|ÇOCUK...
|İSTA
|27/08-31/08
|20. Ulusal Anatomi Kongresi
|ANATOMİ
|İSTA