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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika Koronavirüs kararı! Kağıt reçetelerle ilgili tavsiyede bulunuldu...
Sağlık Bakanlığı corona virüsü önlemleri kapsamında doktorlara bir tavsiyede daha bulundu. Bakanlık, bulaş riskinin önlenmesi amacıyla doktorlar tarafından kağıt reçetelerin asgari düzeyde kullanılmasını istedi. İşte son dakika haberinin detayları...
Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika Koronavirüs kararı! Kağıt reçetelerle ilgili tavsiyede bulunuldu...
02 Nisan 2020 13:15 - İHA
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Sağlık Bakanlığınca, hastanelerde koronavirüs tedbirleri kapsamında bulaş riskinin önlenmesi için kağıt reçete kullanımının asgari düzeye indirilmesi istendi.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINIYOR

Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na 'kağıt reçete kullanımı' hakkında yazı gönderdi. Yazıda, Covid-19'un, Dünya Sağlık Örgütünce pandemi bir hastalık olduğunun ilan edildiği hatırlatıldı. Sağlık Bakanlığınca ülkede Covid-19'un yayılmasının önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı ve alınmaya devam edildiğine dikkat çekildi.

Yazıda şöyle denildi:

"Bakanlığımız Bilim Kurulu'ndaki öğretim üyelerinden oluşan komisyon ile yapılan toplantı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda kağıt reçete kaynaklı kontaminasyon riski göz önünde bulundurularak, bulaş riskinin önlenmesi amacıyla hastanelerde doktorlar tarafından kağıt reçetelerin asgari düzeyde kullanılması tavsiye edilmiştir."

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi kagit recete

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