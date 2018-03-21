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Sağlık Bakanlığından soruşturma
- "Yumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delindi" haberleri üzerine, Sağlık Bakanlığınca ilgililer hakkında soruşturma başlatıldı
21 Mart 2018 -
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ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca, "Yumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delindi" iddiaları üzerine, ilgililer hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delindi" başlığıyla yer alan haberdeki iddialar üzerine, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce ilgililere inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu iddiaların titizlikle incelendiği, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

sorusturma malpraktis

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People
6
1) ufuk engin (uzman doktor)
21.03.2018 17:44:03
Soruşturmada hızır, taban maaş artışı, özlük haklarında iyileştirme, yıpranma hakkının teslimi, emekli hekimlerin acınası hallerinde iyileştirme, şiddete karşı yasal düzenlemelr yapma konusunda kaplumbağaya rahmet okutan yavaşlıkta icraat başarısı göstermekte..Ha tabi 14 marta yetişecek torba yasa vardı bir de cumhurbaşkanının iyilik dolu mesajları..müjdeee
People
15
2) ismail yetenek (dr)
21.03.2018 13:31:53
Bakanlığın en iyi bildiği iş,soruşturma zaten..
People
16
3) Mehmet Karadeniz (Ahçı )
21.03.2018 13:04:36
Sorumlu? Yaşal işlem?
Komplikasyonda yasal işlem?
Sonra neden kimse cerrah olmaz vs..
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