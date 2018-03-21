Sağlık Bakanlığından soruşturma

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca, "Yumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delindi" iddiaları üzerine, ilgililer hakkında soruşturma başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delindi" başlığıyla yer alan haberdeki iddialar üzerine, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce ilgililere inceleme başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu iddiaların titizlikle incelendiği, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı bildirildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|20.03-19.04
|EMEKLİ ORTOPEDİ UZMANI
|Personel Arayanlar
|19.03-18.04
|Kolposkopi Cihazı
|Tıbbi Cihaz
|19.03-18.04
|Branş hekimi ihtiyacı
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|22/03-25/03
|6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|29/03-31/03
|17. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
|GASTROENT...
|İSTA
|04/04-08/04
|11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ
|18/04-22/04
|2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotasının Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ADAN
|26/04-29/04
|16. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|MUĞL
|03/05-06/05
|9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
|DİĞER
|ANTA