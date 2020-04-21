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Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: İtibar etmeyin
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu ve Kurul Üyeleri adına sosyal medyada açılan sahte hesaplarla ilgili vatandaşları uyardı.
Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: İtibar etmeyin
21 Nisan 2020 11:06 - Hürriyet
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, son dönemde sosyal medyada kendi adlarına sahte hesap açılarak, halkı korku ve endişeye sevk edici paylaşımlar yapılmasından yakınmıştı.

Adına sahte hesap açılanlardan Prof. Dr. Ateş Kara, "Ben rahatsız oldum, ismimin o şekilde kullanılması çok hoşuma gitmedi" dedi. Sosyal Medya Uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, sahte hesap açan ve buradan yapılan paylaşımları tekrar dolaşıma sokanların suç işlediğini, bunun 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası olduğunu söylemişti.

Konuyla ilgili bir açıklama da Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Twtter hesabından "Resmî kaynağı olmayan sahte profillere ve paylaşımlarına lütfen itibar etmeyiniz." uyarısında bulundu. 

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve Kurul Üyeleri adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı tespit edilmiştir. Resmî kaynağı olmayan sahte profillere ve paylaşımlarına lütfen itibar etmeyiniz.
 

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