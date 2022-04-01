Sağlık Bakanlığından yeni düzenleme! İstirahat raporu izinden düşürülecek

Milliyet'te yer alan habere göre, nisanda dolacak rapor süreleri yıl sonuna kadar uzatıldı. Kovid-19'a yakalanan çalışanlara verilen istirahat raporlarının ise 40 günlük izin hakkının içinde hesaplanacağı açıklandı.

Çeşitli tedbirler alınıyor!

Müdürlüğün "Sağlık Raporları Hakkında Alınan Tedbirler" konulu yazısında; Kovid-19 temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberinde varyant virüslerin yayılımının önüne geçilebilmesi, epideminin kontrol altına almada varyantlardan dolayı fazladan sorunlar yaşanmaması amacıyla sağlık raporları ve ilaç/tıbbi malzeme temini konusunda çeşitli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Sağlık raporlarını yeniletmek ve reçete yazdırmak için sağlık merkezlerinde ortaya çıkan yoğunluğun önlenmesi amacı ile geçerliliği nisan sonunda dolacak "süreli sağlık raporları"nın yıl sonuna kadar kabul edilmesi talimatı verildi. Türk Eczacıları Birliği, uygulamanın ne şekilde yürütüleceğine ilişkin, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ayrıca bir açıklama yapılmasının beklendiğini kaydetti.