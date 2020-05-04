Sağlık Bakanlığından yurt dışı kargo uçuşlarına yönelik tedbirlere 'Kovid-19' güncellemesi

Sağlık Bakanlığı, enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, yurt dışı kargo uçuşlarında alınması gereken önlemleri Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını göz önünde bulundurarak güncelledi.

Önlemlere ilişkin Bakanlık açıklamasında, yurt dışına kargo taşımacılığı yapan hava yolu şirketleri ve uçuş mürettebatı için oluşturulan önlemlerin, şu anki veriler doğrultusunda hazırlandığı ve gelişmelere göre güncelleneceği vurgulandı.

Açıklamada, bugün için virüsün insandan insana damlacık yolu ile bulaştığı, temas yolu ile de bulaşma riski olduğu için önlemlerin bu çerçevede alınması gerektiğine işaret edildi.

Bakanlık, yurt dışı kargo taşımacılığı yapan havayolu şirketleri için alınacak önlemler kapsamında, süreçlerin tamamında mümkün olan en az sayıda insan ile karşılaşma ortamının sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

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