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Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Aygün, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu
Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
15 Aralık 2020 15:58 -
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz ay içerisinde sağlık personeli alımına ilişkin yaptığı konuşmasında, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını duyurmuştu.

Beklenen haber geldi: 12 bin sağlık personeli alımına başlanacak. İşte detaylar…

Sonuçlara "http://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. 

Anahtar Kelimeler:

osym prof dr halis aygun 12 bin sozlesmeli saglik personeli kpss

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