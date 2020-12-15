Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz ay içerisinde sağlık personeli alımına ilişkin yaptığı konuşmasında, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını duyurmuştu.

Beklenen haber geldi: 12 bin sağlık personeli alımına başlanacak. İşte detaylar…

Sonuçlara "http://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.