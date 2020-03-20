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Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılı işçi alımında sözlü sınav kaldırıldı
COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında hızlı personel temini yoluna gidilmesi amacıyla, Sağlık Bakanlığının sürekli işçi alımlarında düzenlemeye gidildi!
Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılı işçi alımında sözlü sınav kaldırıldı
20 Mart 2020 09:28 -
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Bilindiği üzere, 09 Ağustos 2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan; "Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak, mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır. ANCAK TEMİZLİK HİZMETLERİ, GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ İÇİN YAPILACAK ALIMLARDA KURA SONRASI SADECE SÖZLÜ YÖNTEM KULLANILARAK SINAV YAPILIR." düzenlemesine göre mezkür yönetmelikteki temizlik, güvenlik, bakım-onarım hizmetleri için istihdam edilecek sürekli işçi kadrolarına başvuran adaylara noter kurası sonrası yalnızca "SÖZLÜ SINAV" yapılmaktadır.

Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile birlikte; Sağlık Bakanlığında 2020 yılında temin edilecek sürekli işçi kadroları için sözlü sınav uygulaması kaldırılarak, noter kurası sonrası doğrudan asıl adayın belirlenebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Bu hüküm cari yıla özel geçici bir düzenleme olmakla birlikte "belirlenebilir" ifadesi ile Sağlık Bakanlığına takdir hakkı da bırakmıştır.

Yapılan düzenlemenin amacının; COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında sağlık hizmetlerinde aksamamaya sebebiyet verilmemesi için 2020 yılında işçi temininde daha hızlı bir süreç işletilmesine yönelik olduğu görülmektedir.

İŞTE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Anahtar Kelimeler:

kamu sozlu sinav saglik bakanligi covid-19

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