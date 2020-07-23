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Sağlık Bakanlığının COVID-19 sayfası 270 milyon kez ziyaret edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük ve haftalık durum raporlarını içeren COVID-19 sitesinin, 270 milyon kez ziyaret edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığının COVID-19 sayfası 270 milyon kez ziyaret edildi
23 Temmuz 2020 12:01 - AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin bilgilere yer verilen "http://covid19.saglik.gov.tr" sayfasıyla ilgili verileri paylaştı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"http://covid19.saglik.gov.tr" adresinde günlük vaka tablosu mesajlarında düzenli olarak yer verdik. Salgının seyrini gösteren ayrıntılı grafiği, günlük ve haftalık durum raporlarını içeren sayfamız 270 milyon kez ziyaret edildi. Doğru bilgi için her zaman bekleriz."

Anahtar Kelimeler:

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