Sağlık Bakanlığının Görev değişimine TEB'den yorum: Şaşırdık, üzüldük!

Sağlık Bakanlığında son dönemlerde yaşanan görev değişimleri devam ediyor. TİTCK Başkanlığına 15 gün önce atanan Harun Kızılay'ın yerine Doç.Dr. Tolga Tolunay atanmıştı. Ancak dün akşam saatlerinde ise TİTCK Kurum Başkanı ortopedi uzmanı Doç.Dr. Tolga Tolunay olarak değişti. Karara Türk Eczacıları Birliği'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. TEB'in açıklamasında ''Kıymetli meslektaşımız Dr. Ecz. Harun Kızılay’ın dün itibariyle yeniden Kurum Başkan Yardımcılığı görevine döndürülmesini şaşkınlık ve üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.'' ifadeleri yer aldı.

Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:

Basına ve kamuoyuna,

21 Temmuz’da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’na atanmış, Birliğimizin eski Genel Sekreteri, kıymetli meslektaşımız Dr. Ecz. Harun Kızılay’ın dün itibariyle yeniden Kurum Başkan Yardımcılığı görevine döndürülmesini şaşkınlık ve üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Daha 15 gün önce göreve başlatılmış meslektaşımızın birden bire eski görevine döndürülmüş olmasının eczacılık camiası açısından izaha muhtaç bir karar olduğu gibi böylesi bir tutumun devlet ciddiyeti ile de bağdaşmadığı kanaatindeyiz. Kurumlar elbette kişilere bağlı değildir ancak kurumların; geleneklere, teamüllere, prosedürlere ve liyakate göre yürümesi de esastır. Bunun aksine tutum ve kararlar kurumların itibarını da zafiyete uğratır.

Öte yandan Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odaları olarak yıllardır Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun başında bir eczacının bulunması gerektiğini ve Kurumun adında muhakkak eczacılık ibaresinin yer alması gerektiğini savunuyoruz. Bir kez daha ifade etmek isteriz ki, bizim sağlık alanında paydaşımız olarak gördüğümüz diğer meslek mensuplarıyla hiçbir derdimiz yoktur. Ancak ilaç ve eczacılık politikalarını belirleyen en önemli aktörlerden biri olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun başında ilaca dair bütün süreçlerde en yetkin sağlık çalışanı olan eczacıların bulunmasından daha doğal bir olgu yoktur.

Mesleğimizin sorunlarının çözümü yahut en azından taleplerimizin daha fazla dikkate alınması açısından nihayet umut verici bir gelişme olarak gördüğümüz Dr. Ecz. Harun Kızılay’ın Kurum Başkanlığına atanmasından çok kısa bir süre görevinden alınmasının, 40 bin kişilik eczacılık camiasını rencide edici ve kabul edilemez bir karar olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ