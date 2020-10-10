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Sağlık Bakanlığının 'Kovid-19 Erişkin Hasta Tedavi Rehberi' güncellendi
Sağlık Bakanlığınca güncellenen "Kovid-19 Erişkin Hasta Tedavi Rehberi"nde, "hidroksiklorokin" ve "lopinavir/ritonavir"in gebelerde kullanımının güvenli olduğu, "Favipiravir"in ise gebelerde ve emzirenlerde kullanılmaması gerektiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığının 'Kovid-19 Erişkin Hasta Tedavi Rehberi' güncellendi
10 Ekim 2020 19:07 -
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Sağlık Bakanlığınca güncellenen "Kovid-19 Erişkin Hasta Tedavi Rehberi"nde, son dönemde yapılan bazı çalışmalarda gebelerde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha ağır seyredebileceğinin görüldüğü belirtilerek, "hidroksiklorokin" ve "lopinavir/ritonavir"in gebelerde kullanımının güvenli olduğu, "Favipiravir"in ise gebelerde ve emzirenlerde kullanılmaması gerektiği bildirildi.

Bakanlığın Kovid-19'a ilişkin bilgilerin yer aldığı internet sayfasında yayımlanan "Kovid-19 (SARS-CoV-2 enfeksiyonu) Erişkin Hasta Tedavisi Rehberi" güncellendi.

Yapılan düzenlemede, salgının ilk dönemlerinde yapılan çalışmalarda gebe olmanın ağır seyirli Kovid-19 için fazladan risk yaratmadığının bildirildiği, son dönemde yapılan bazı çalışmalarda gebelerde enfeksiyonun daha ağır seyredebileceğinin görüldüğü aktarılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Gebelerde komplike olmayan Kovid-19 enfeksiyonu için tedavisiz izlem seçeneği öncelikle düşünülmelidir. Olası tanı almış olan gebelerde risk faktörü varsa veya ağır seyir söz konusu ise tedavi verilmesi düşünülmelidir. Gebelerde etkinliği kanıtlanmış bir tedavi seçeneği olmamakla birlikte, hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavirin gebelerde kullanımı güvenlidir. Favipiravir gebelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır."

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Rehberde "ağır pnömoni" hastalarına ilişkin yapılan düzenlemede ise bu hastaların hastanede yatırılarak tedavi edilmesi gerektiği vurgulandı.

"Yatış Endikasyonu Olan Kovid-19 Olgularında Tedavi Önerileri"ne ilişkin de düzenleme yapılan rehberde, hastanede yatırılarak izlenmesi gereken pnömonili hastalarda "Hidroksiklorokin ve/ veya Favipravir" tedavisi süresinin 10 güne uzatılabileceği aktarıldı.

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kovid-19 eriskin hasta tedavi rehberi

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