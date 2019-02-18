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Sağlık Bakanlığının yasakladığı ilaçlara ilişkin operasyon: Bir tanesi 300 ila 1000 TL
Sağlık Bakanlığı tarafından gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yasaklanan ilaçları düşük hapı adı altında piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin ağabeyinin aynı suçtan kısa süre önce tutuklandığı öğrenildi
Sağlık Bakanlığının yasakladığı ilaçlara ilişkin operasyon: Bir tanesi 300 ila 1000 TL
18 Şubat 2019 - AA
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Sağlık Bakanlığı'nca gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yasaklanan ilaçları 'düşük hapı' adı altında piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyonlarda 2 bin 69 adet hap ele geçirildi. Şüphelilerden birinin ağabeyinin bir süre önce aynı suçtan tutuklandığı belirlendi.

 Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yasaklanan ilaçları 'düşük hapı' adı altında internet üzerinden piyasaya sürdükleri iddiasıyla haklarında ihbar bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerden Mustafa T. yönetimindeki 06 ED 1140 plakalı otomobili Etimesgut ilçesi 2668. Cadde üzerinde durdurdu.

Otomobilde ve şüpheliye ait olduğu belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, "düşük hapı" olarak piyasaya sürülen 519 "Cytotec" adlı hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mustafa T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yasakalanan ilaçları 'düşük hapı' diye internetten satmışlar

Ekipler, hakkında ihbar bulunan diğer şüpheli Abdullah E'nin da yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Abdullah E'nin ağabeyi Talat E'nin bir süre önce aynı suçtan tutuklandığını belirledi.

Abdullah E'nin kullandığı 67 ZD 351 plakalı otomobilin Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinin (AŞTİ) otoparkında olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Abdullah E'nin aracında yapılan aramalarda 40 adet hap ele geçirildi.

Öte yandan, aynı konudan yakalanarak tutuklanan Abdullah E'nin abisi Talat E'ye yönelik daha önceki operasyonlarda bin 510 adet hap ele geçirildiği öğrenildi.

Şüphelilerin satışları genellikle internet üzerinden yaptıkları, hapların bir tanesini 300 ila 1000 TL arasında değişen fiyatlardan sattıkları tespit edildi.

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