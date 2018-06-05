Sağlık bilimleri çalışanları iş birliği için Ankara’da buluşuyor

Ankara’da düzenlenecek olan kongre 29 Kasım-1 Aralık tarihinde Sağlık Bilimleri alanında çalışan profesyonellerin bir araya gelmesini sağlamak, bilgileri güncellemek, paylaşımları artırmak ve paydaşlar arası işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. The Ankara Otel’ de düzenlenecek olan "3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi" ne Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN, Prof. Dr. Neriman ARAL ve Prof. Dr. Fatma Gül ŞENER başkanlık ediyor.