Sağlık bilimleri çalışanları iş birliği için Ankara’da buluşuyor

Ankara’da düzenlenecek olan kongre 29 Kasım-1 Aralık tarihinde Sağlık Bilimleri alanında çalışan profesyonellerin bir araya gelmesini sağlamak, bilgileri güncellemek, paylaşımları artırmak ve paydaşlar arası işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. The Ankara Otel’ de düzenlenecek olan "3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi" ne Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN, Prof. Dr. Neriman ARAL ve Prof. Dr. Fatma Gül ŞENER başkanlık ediyor.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|03/06-09/06
|Tıpta Bütüncül Yaklaşımlar Ulusal Kongresi
|TIP EĞİTİMİ
|ANTA
|21/06-23/06
|4. Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Kongresi
|KALP VE...
|İSTA
|22/06-24/06
|4. Ürojinekoloji'de Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
|ÜROLOJİ
|ANKA
|22/06-24/06
|Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu
|TIBBİ...
|İZMİ
|30/06-30/06
|7.Nöroradyoloji Okulu
|RADYOLOJİ
|ANKA
|29/06-01/07
|Jinekolojik Laparoskopi Histeroskopi Sistoskopi Kadavra Kursu
|KADIN...
|İSTA
|06/09-09/09
|6. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA