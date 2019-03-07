Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı: Teknoloji bağımlılığında önce kendimizi gözden geçirmemiz gerekiyor

Kırşehir Kent Konseyi'nin Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği "Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı" konferansında bir konuşma yapan Aral, teknoloji bağımlılığının Türkiye'de ve dünyada giderek büyük bir sorun olduğunu ifade etti.

Teknoloji bağımlılığının zaman kaybının yanı sıra toplumdan soyutlanma ve sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini vurgulayan Aral, özellikle çocuklarda yalnızlığa ve agresifleşmeye yol açtığını belirtti.

Halk sağlığını tehdit edecek düzeyde bağımlılığın söz konusu olduğuna işaret eden Aral, şöyle devam etti:

"Cep telefonu, bilgisayar gibi teknoloji ürünlerine bağımlı olanlarda düşünce süreçlerinde bozulmalar söz konusu. Kişiler arası diyaloglarında azalma oluyor. Sağlıkta bozulmalar görülüyor. Özellikle de ergenlik dönemlerinde karşımıza çıkan kaygılı, obsesif, paranoid düşüncenin çocuklarda arttığını görüyoruz. İletişim kurmada zorluklar yaşıyorlar, sosyal gelişiminde önemli ölçüde gerilemeler var. Teknoloji bağımlısı çocukların kendilerine güvenleri daha az. Saldırgan davranışlar daha fazla görülüyor. Birtakım fiziksel sorunlar da başlıyor. Gözlerde kuruluk, uyku ve yemek sorunları, eklem rahatsızlıkları, baş, sırt ve bel ağrıları, temizlikte sıkıntılar görebiliyoruz. Uzun süre teknolojik alet kullanan çocuklar yalnızlaşıyor. Kendilerini dış çevreden soyutluyorlar. Akademik performanslarda düşüşler oluyor ve başarısızlıklar yaşıyorlar."

Bağımlılığın ilk önce merakla başladığına dikkati çeken Prof. Dr. Aral, "İlk önce merak ediyoruz biz bu süreci. Daha sonra arkadaşlarımızın etkisiyle, 'Şuna da bak, buna da bak, şurada şu var' diyerek sosyal kullanım başlıyor. Genellikle eğlenmek, problemlerden kaçmak, sıkıldığımız anlarda sığınmak gibi durumlarda cep telefonuna sarılıyoruz. Bunların ardından bağımlılık başlıyor. Ara ara kendimiz değerlendirmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın başarısız olmaması ve teknolojiye bağımlı olarak yaşamaması için öncelikle teknoloji bağımlılığında kendimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Kendimizi bu işten nasıl uzaklaştırabiliriz diye düşünmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Konferansa, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül ile aralarında ev hanımlarının da olduğu çok sayıda kişi katıldı.

