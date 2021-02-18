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Sağlık Bilimleri Fakültesine tarihçi dekan
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 2 fakülte dekanlığına yeni atamalar gerçekleştirdi. Sağlık Bilimleri Fakültesine vekaleten tarihçi dekan atanması dikkat çekti
Sağlık Bilimleri Fakültesine tarihçi dekan
18 Şubat 2021 12:03 - İHA
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5 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına vekaleten aynı Fakülte öğretim üyelerinden Prof. Dr. Muhammet Fatih Kanter, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına ise vekaleten Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım atandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlığına ataması gerçekleşen Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım'ın tarihçi olması gözlerden kaçmadı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  Fen-Edebiyat Fakültesi  Tarih bölümünde lisansını tamamlayan Yıldırım, doktorasını da Ankara Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü  Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalında yaptı.

Rektör Karacoşkun, daha öncede Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar, Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Aldemir, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi çerçevesinde 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde Rektör Yardımcısı olarak atanmaları yapmıştı.

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7 aralik universitesi tarihci dekan

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