Sağlık Bilimleri Üniversitesi 240 Öğretim Üyesi alacak, İşte aranan şartların tek tek listesi!

SIRA

NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR

1 Adana Numune

SUAM Cerrahi Tıp

Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Elektrik yanıklarında ve derin yanıkların tedavisinde deri

eşdeğerleri kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

2 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs

Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Obstrüktif uyku apnesi ile tiroid bozuklukları arasındaki ilişki üzerine çalışması olmak.

3 Ankara Atatürk Göğüs

Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Akciğerler, plevra, göğüs duvarı ve mediasten tümörleri ve non-tümöral lezyonları ile ilgili çalışmaları olmak.

4 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji

SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Profesör 1 Çocuk Ürolojisi yan dal uzmanı olmak. Elastosonografinin vezikoüreteral reflülü çocuklarda renal skar tespiti ile ilgili klinik çalışması olmak.

5 Ankara Dışkapı

Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. Anestezi sırasında

havayolu sağlanması için gereken araçlar ile ilgili çalışmaları olmak.

6 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt

SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Deneysel omurilik kontüzyon yaralanması konusunda çalışması olmak.

7 Ankara Dışkapı

Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör 1 Sebase hiperplazilerde kriyocerrahinin etkinliği ile ilgili çalışması olmak.

8 Ankara Dışkapı

Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilitli hastalarda polisomnografik uyku çalışması olmak.

9 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Serebral Palside spastisite tedavisi ve enjeksiyon tekniği ile ilgili çalışmaları olmak.

10 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Yara iyileşmesinde tekrar laparotomi zamanlaması konusunda çalışması olmak.Modifiye radikal mastektomide intraoperatif sinir monitarizasyonu konusunda çalışması olmak.

11 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt

SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Duane retraksiyon sendromunun cerrahi tedavisi ve prematür retinopatisinin tedavisi konularında çalışmaları olmak.

12 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun- Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Laringoloji ve rinoloji alanlarında çalışması ve deneyim sahibi olmak. Sağlıklı Türk kadınlarında normatif değerlere yönelik ses analizi ile ilgili çalışması olmak.

13 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Karpal tünel sendromunda hastalığın teşhis ve şiddetinin değerlendirilmesinde elastografik strain indeks (strain ratio) ve kesit alanın kullanılması konusunda çalışması olmak.

14 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt

SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Dermatopatoloji ve dijital patoloji alanlarında çalışmaları olmak.

15 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Palyatif bakımda, kanser hastalarında deliryum insidansı ve risk faktörleri üzerine çalışması olmak.

16 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji

SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Cerrahi onkoloji yan dal uzmanı olmak. Meme kanserinde Onkoplastik cerrahi, rekürren tiroid kanserleri ve tamamlayıcı tiroidektomi konusunda çalışması olmak.

17 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji

SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Cerrahi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Mide kanserlerinde periferik kanda CK19 ve CEA mRNA genetik ekspresyonu konusunda çalışması olmak.

18 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji

SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Metastatik meme kanserinde anti-HER-2 tedavi süresinin sağkalıma etkisi ile ilgili çalışması olmak.

19 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji

SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Alanında Uluslararası sertifikasyona sahip olmak. Benign prostat hiperplazisi semptomları ve kan basıncı ilişkisi üzerine çalışması olmak.

20 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Profesör 1 Malrotasyon tanısı koymada renkli doppler ultrasonografinin etkinliği konusunda çalışması olmak.

21 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Enzim eksikliği olan çocuklarda final boy üzerine çalışması olmak.

22 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak. Girişimsel kardiyoloji alanında tecrübeli olmak. Tam düzeltme ameliyatı yapılmış olan fallot tetralojili hastalarda ventrikül fonksiyonları ve B- tipi natriüretik peptid (BNP) düzeyleri üzerine çalışması

olmak.

23 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Yenidoğan yan dal uzmanı olmak. Konjenital kalp hastalığı taraması konusunda çok merkezli çalışması olmak.

24 Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak. Akrep venomunun gebeler ve yavruları üzerinde etkileri konusunda deneysel çalışması olmak.

25 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Patellofemoral Ağrı Sendromunda egzersiz programlarının etkinliği konusunda çalışması olmak.

26 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Nörojenik mesane rehabilitasyonu ve kas iskelet sistemi ultrasonografisi üzerine yapılmış çalışmaları olmak.

27 Ankara Keçiören SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Gastroenteroloji uzmanı olmak. Vitamin D eksikliği ve Non-

alkolik yağlı karaciğer hastalığı ilişkisi ile ilgili çalışması olmak.

28 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Beyin superior serebellar arter anevrizmalarının endovasküler tedavisi üzerine klinik çalışması olmak.

29 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Beyin-omurilik travması ile periferik sinir hasarının

tedavisinde nanopartiküler dozaj formlarının hayvan modelleri üzerindeki etkisi konusunda çalışması olmak.

30 Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Elektronöromiyografi (ENMG), romatoloji ve inme sonrası

gelişen hemiplejili hastalarda yürüme analizi konularında çalışmaları olmak.

31 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Robotik cerrahi konusunda sertifikası olup, otonom tiroid nodüllerinde perkütan lazer ablasyon tedavisinin etkileri üzerine çalışması olmak.

32 Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Hematoloji yan dal uzmanı olmak. Allojenik kök hücre nakillerinde dondurulmuş kök hücre kullanımı konusunda çalışması olmak.

33 Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Tıbbi onkoloji yan dal uzmanı olmak ve HER2 negatif meme kanserinde progesteron reseptör durumunun prognozla

ilişkisi ile ilgili çalışması olmak.

34 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Pelvis- Asetabulum kırıkları cerrahisinde eğitici düzeyinde tecrübesi ve bu konuda çalışmaları olmak.

35 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Omurga kırıklarında ve kalça kırıklarında yürüme analizi ile ilgili çalışmaları olmak. Asetabulum, kalça ve ayak bileği kırıklarında sonlu eleman analizi ile biyomekanik çalışmaları

olmak.

36 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Omuz artroskopisinde transosseöz tamir konusunda çalışması olup, omuz ve kalça koruyucu cerrahisinde tecrübesi olmak.

37 Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Kannabis ve sentetik Kannabioid kullanan hastalarda dissosiyatif semotomları madde kullanım biçimi ve intihar ile

ilişkisi konusunda çalışması olmak.

38 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Alt üriner sistem semptomlarının tedavisinde alfa blokör ve antiinflamatuar kombinasyonunun etkinliği konusunda

çalışması olmak.

39 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Metabolik Sendrom, Testosteron ve Erektil Disfonksiyon ilişkisi hakkında çalışmaları olmak.

40 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Androloji konusunda deneysel ve klinik çalışmaları olmak. Deneysel böbrek ve testis doku hasarı ve bazı maddelerin koruyucu etkisi hakkında çalışması olmak.

41 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 Yaralanmalarda kanama durdurucular ile çalışması olmak. Sağlık Bakanlığı temel eğitim modüllerinde ve kurslarında

eğitimci olmak.

42 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Kaudal blok yapılan çocuklarda ketamin ve midazolamin uyanma ajitasyonuna etkisi konusunda çalışması olmak.

43 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dr. Öğr. Üyesi 3 Dexmedetomidine ve oksidatif DNA hasarı ile ilgili in-vitro çalışması olmak.

44 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Enfeksiyon etkeni olarak serebrospinal sıvıda bulunabilen Sphingomonas paucimobilis konusunda çalışması olmak.

45 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk acil uzmanı olmak. Sarsılmış bebek sendromu önleme programı konusunda çalışması olmak.

46 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Lenfödemde obezitenin etkisi ile ilgili çalışması olmak.

47 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Algoloji yan dal uzmanı olmak.Sağlık Bakanlığı onaylı proloterapi sertifikasına sahip olmak ve plantar fasiitte proloterapi ile ilgili çalışması olmak.

48 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Endokrinoloji ve Metobolizma yan dal uzmanı olmak. Ramazan ayında obestatin hormonu düzeyleri konusunda çalışması olmak.

49 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Ani işitme kaybında intratimpanik metilprednizolon ve

intratimpanik resveratrol konularında klinik ve deneysel çalışmaları olmak.

50 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Dokuda iskemi/reperfüzyon hasarı ile ilgili deneysel çalışması olmak. Kırık konservatif tedavisinde alçılama yöntemlerinde üç nokta indeksi esasına göre alçılama ve kırık kayma riski ile ilgili çalışması olmak.

51 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Profesör 1 Göğüs Cerrahi uzmanı olmak. Akciğer nakli merkezi yöneticiliği ve aktif akciğer nakli yapıyor olmak. Akciğer nakli konusunda çalışmaları olmak.

52 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Uzun süreli kalp destek cihazlarının minimal girişimsel cerrahi yöntemler ile takılması ve çocuk hastalarda kalp

destek sistemleri ile ilgili çalışması olmak.

53 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Doğuştan kalp hastalıklarında minimal invaziv kalp cerrahisi konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

54 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Aort anevrizmalarında glutathione S-transferase (GST) izoenzim ekspresyonu ve iskemik miyokardiyal kalp hastalığında kök hücre uygulaması konularında çalışmaları

olmak.

55 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Kalp nakli konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

56 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Elektrofizyoloji alanında çalışmaları olmak.

57 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas

SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Üroonkolojik kanser genetiği ve üroonkolojik kanserlerde iyon kanal reseptör ekspresyonu ile ilgili çalışmaları olmak.

58 Ankara Ulucanlar Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Diabetik gözlerde tenon ve lens kapsülü elektron

mikroskobisi ile ilgili çalışmaları olmak. Fuchs Üveitli gözlerde histoloji , anjiografi ile ilgili çalışmaları olmak.

59 Ankara Ulucanlar Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Vitreoretinal cerrahi, prematüre retinopatisi ve koroid

neovasküler membranlarda immünoterapi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

60 Ankara Ulucanlar Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Glokom hastalarına özel oküloplastik sorunlar ve çözümleri konusunda çalışmaları olmak. Çocuk ve erişkin endokrin hastalıklarında oküler biyomekanik üzerine çalışmaları

olmak.

61 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Pediatrik endokrinoloji yan dal uzmanı olmak. Obezite ve

diyabetes insipidus genetiği ile ilgili genetik ve klinik çalışmaları olmak.

62 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Lipidoloji ve lipidomik alanında çalışmaları olmak.

63 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olup, Gastroenteroloji alanında Doçent olmak. Karaciğer iskemi-reperfüzyon

hasarı ve Blastocystosis ile ilgili çalışmaları olmak.

64 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Tıbbi onkoloji uzmanı olmak. Baş boyun tümörleri tedavileri ile ilgili çalışmaları olmak.

65 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Robotik ürojinekolojik ameliyatlarda deneyim sahibi olmak. Talasemi majorlu hastaların overyan fonksiyonları

konusunda çalışması olmak.

66 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun- Boğaz Hastalıkları Profesör 1 KBB alanında Substance P ile ilgili çalışmaları olmak.Uyku

Hekimliği sertifikasına sahip olmak ve uyku laboratuvarında deneyim sahibi olmak.

67 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Ürolojik Laparoskopik ve Robotik cerrahide deneyimli

olmak. Erişkin böbrek çıkım darlığının laparoskopik tedavisi konusunda çalışması olmak.

68 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kontrast maddelerin P2Y12 inhibitörlerinin antiagregan özelliklerine etkisinin in-vitro değerlendirilmesi konusunda

çalışmaları olmak.

69 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Non-dipper hipertansiyon hastalarında sol atriyum mekanik fonksiyonu ve stiffness konusunda çalışması olmak.

70 Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Profesör 1 Çocuklarda akut apandisit tanısında PDW (Platelet Distribution Width) ve Plateletcrit’ in tanı değeri üzerinde

çalışması olmak.

71 Elazığ SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun- Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Yenidoğanda fototerapinin koklear fonksiyon üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.

72 Erzurum Bölge SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Venöz yetmezlik tedavisinde N-butil siyanoakrilat-ablatif polimerizasyon ile embolizasyonu ile ilgili çalışması olmak.

73 Erzurum Bölge SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Nöropatoloji ve dermatopatoloji konusunda çalışması olmak.

74 Erzurum Bölge SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Parazit hastalıkları patolojisi üzerine çalışmaları olmak.

75 Gülhane Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Analitik Kimya Dr. Öğr. Üyesi 3 Sağlık Bilimleri alanında Analitik Kimya doktorası yapmış olmak. Bitki ve biyolojik materyallerde proteomik ve

metabolomik konularında çalışmaları olmak.

76 Gülhane Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Eczacılık İşletmeciliği Dr. Öğr. Üyesi 3 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Eczacılık işletmeciliği alanında doktora yapmış olmak. Eczacılık işletmeciliği ve eczacılık tarihi alanında çalışması olmak. Eczacılık istihdam alanlarının incelenmesi ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin kariyer yönetimi konusunda çalışması olmak.

77 Gülhane Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Dr. Öğr. Üyesi 3 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmakognozi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Naftokinon türevi bileşik taşıyan bitki türleri üzerinde fitokimya, sitotoksisite ve apoptoz konusunda çalışmaları

olmak.

78 Gülhane Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Dr. Öğr. Üyesi 3 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Türkiye geofitlerinin nöroprotektif etkileri üzerine, in-vitro ve in- siliko enzim inhibitörü aktivite konusunda çalışmaları olmak.

79 Gülhane Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Kimya Doçent 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmasötik Kimya alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Antiparazit etkili yeni heterosiklik bileşiklerin sentezine ve

yapı aydınlatmalarına yönelik çalışmaları olmak.

80 Gülhane Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Teknoloji Dr. Öğr. Üyesi 3 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak. Dermal yolla uygulanan nanosüspansiyonlarla ilgili çalışması olmak.

81 Gülhane Sağlık

Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Doçent 1 Ebelik alanında doçent unvanına sahip olmak. Travayda

pelvik taban kaslarının rolü konusunda çalışması olmak.

82 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Hizmetinde Kalite ve Güvenlik Doçent 1 Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanına sahip olmak. Sağlık sisteminde finansal sürdürülebilirlik konusunda çalışmaları olmak.

83 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Acil servise başvuran göçmenlerde adli vaka dağılımın ve sıklığının değerlendirilmesi ve serbest dalış sporcularında otolojik komplikasyonların değerlendirilmesi üzerine

çalışması olmak.

84 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Cerrahi onkoloji yan dal uzmanı olmak. Onkoplastik meme cerrahisi intraoperatif radyoterapi ve tiroid kanseri

konusunda çalışmaları olmak.

85 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi (Harp Cerrahisi) Dr. Öğr. Üyesi 3 Harp Cerrahisi uzmanı olmak.

86 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Ruhsal hastalıkların etiyolojisine yönelik genetik ve nörogörüntüleme alanında çalışmaları olmak. Bilişsel davranışçı psikoterapi eğitici eğitimi almış olmak.

87 Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi Profesör 1 Restoratif Diş Tedavisi alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak. Kompozit ve adeziv rezinler, florozisli dişler, çürük ve genetik konularında klinik çalışmaları olmak.

88 Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Temel Tıp Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 3 Tıbbi Biyokimya alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak. Enzim kinetiği ve enzim saflaştırma alanında

çalışmaları olmak.

89 Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Moleküler Tıp Dr. Öğr. Üyesi 3 Moleküler Tıp alanında doktora yapmış olmak. Akciğer kanserinde yüksek çözünürlüklü LC-MS/MS tabanlı

sistemlerle fosfoproteomik çalışması olmak.

90 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Doçent 1 Ebelik alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Kadın

doğum alanında refleksoloji ve prenatal bağlanma ile ilgili çalışmaları olmak.

91 Hamidiye Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Dr. Öğr. Üyesi 3 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Radyolojik anatomi ve

nöroanatomi ve geriatrik anatomi alanında çalışmaları olmak.

92 Hamidiye Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Biyokimya alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Çeşitli kanser türlerinde ve Alzheimer hastalığında gen ekspresyonu ile ilgili çalışmaları

olmak.

93 Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Histoloji ve Embriyoloji uzmanlığı yapmış olmak. IVF sertifikası sahibi olmak. Elektron mikroskobu ve immünohistokimya metotları

kullanarak çalışmaları olmak.

94 Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Dr. Öğr. Üyesi 3 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Biyokimya doktorası veya uzmanlığı yapmış olmak. Otomatize klinik kimya tanı kitleri geliştirilmesi ve bitki ekstraktlarının antioksidan

etkileri üzerine çalışmaları olmak.

95 Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Dr. Öğr. Üyesi 3 Biyokimya alanında doktora yapmış olmak. Genel

transkripsiyon faktörü II-D’nin altbirimlerinden TAF2 ile ilgili yapısal ve fonksiyonel çalışması olmak.

96 Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 3 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Mikrobiyoloji ve İmmünoloji doktorası veya uzmanlığı yapmış olmak. Östrojenin

otoimmüniteye etkileri konusunda çalışması olmak.

97 İstanbul Bağcılar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Endovasküler cerrahi alanında deneyim ve çalışması olmak.

98 İstanbul Bağcılar SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Psikolojik faktörlerle kalp damar hastalıkları arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmaları olmak.

99 İstanbul Bağcılar SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Multipl Skleroz nöropatolojisinde ak madde ve lezyon yapısı ile ilgili çalışması olmak.

100 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Prematüre ölü doğumlarda plasental histopatolojik veriler, term ve preterm doğumlarda gebelik haftalarına göre plasental histopatolojik karakterler üzerine çalışmaları

olmak.

101 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Ürojinekolojik ve pelvik rehabilitasyon konularında çalışmaları olmak.

102 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Romatoloji yan dal uzmanı olmak. Romatoid Artrit hastalarında ateroskleroz konusunda çalışması olmak.

103 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Nefroloji yan dal uzmanı olmak.Diyaliz tedavisinin cinsiyetler arasındaki farklılıkları, Suriyeli diyaliz hastaları ve tükenmişlik sendromu ile ilgili çalışmaları olmak.

104 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Invitro fertilizasyon hastalarında; Hidroksietil starch ve İntravenöz albumin uygulamalarının ovarian hiperstimulasyon sendromunun önlemesinde etkinlikleri üzerine karşılaştırmalı çalışması olmak.

105 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Jinekolojik Onkolojik Cerrahi yan dal uzmanı olmak. Robotik Onkolojik Cerrahi ile ilgili deneyim ve çalışması

olmak. HPV enfeksiyonları ile ilgili çalışması olmak.

106 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Türk toplumunda yaş ve cinsiyet tayininde baş ve boyun anatomisine özgü adli antropolojik metodların bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans ile incelenmesi üzerine çalışmaları olmak.

107 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Mikroskobik ve endoskopik transsfenoidal hipofiz cerrahisi sonrası sinonazal komplikasyonların karşılaltırılması ve mikroskobik transnazal hipofizektominin postoperatif

rinolojik komplikasyonları hakkında çalışmaları olmak.

108 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Ayak bileği çevresi aksesuar tendon patolojileriyle ilgili anatomik çalışması olmak.Artroplasti uygulanmış hastalarda hücre koruyucu transfüzyon sistemlerinin etkinliği ile ilgili klinik çalışması olmak.

109 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Girişimsel nöroradyoloji alanında en az 10 yıllık deneyime sahip olmak. Akut iskemik inmenin endovasküler tedavisi konusunda çalışmaları olmak.Nörovasküler hastalıkların endovasküler tedavileri konularında çalışmaları olmak.

Avrupa Nöroradyoloji Diploması (European Diploma of

Neuroradiology) sahibi olmak.

110 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 İntrakranyal Stenozların, serebral anevrizmaların ve akut iskemik inmelerde trombektomi tedavileri ile ilgili çalışmaları olmak. Avrupa Nöroradyoloji diploması sahibi olmak.Serebral anevrizmalar, serebral AVM ve AVF, spinal AVM ve AVF, serebral arterlerin stenozları gibi nörovasküler hastalıkların endovasküler tedavisi ile ilgili

deneyimi olmak.

111 İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları

SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Klinik Nörofizyoloji yan dal uzmanı olmak. Juvenil myoklonik epilepsi sendromunda tanı hataları, kognitif fonksiyonlar ve EEG bulguları ile frontal lob kognitif fonksiyonları arasındaki ilişki konusunda çalışmaları olmak.

112 İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları

SUAM Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Profesör 1 Elektrokonvulsif tedavide uygulanan anestezik ajanların karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.

113 İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları

SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Türk erkek şizofren hastalarda premorbid canabis kullanımı ile Comt polimorfizmi arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.

114 İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik

Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Ekstra - artiküler femur deformitelerinin eşlik ettiği ileri evre gonartrozların, aynı seans, total diz protezi ve deformite

koreksiyonu ile tedavisi konusunda çalışması olmak.

115 İstanbul Baltalimanı

Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Spor cerrahisi ve ayak cerrahisi konularında çalışması ve deneyim sahibi olmak.

116 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi

SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Yoğun bakım yan dal sertifikası olmak. Kalp cerrahisinde yoğun bakım ile ilgili çalışması ve deneyimi olmak.

117 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi

SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Profesör 1 El terlemesinde sempatektomi ve sempatikotomi karşılaştırması konusunda çalışması olmak. Trakeobronşial yabancı cisimler konusunda çalışması olmak.

118 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi

SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Büyük arterlerin transpozisyonu patolojisi ile doğan hastaların cerrahisinde tecrübesi ve çalışmaları olmak.

119 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi

SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Tek ventrikül morfolojisine sahip hastalarda cerrahi tecrübesi ve çalışmaları olmak.

120 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi

SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Konjenital kalp cerrahisinde kardiyopulmoner bypass’in pediatrik hasta popülasyonunda enflamatuar sistem üzerine etkileri konusunda çalışması olmak.

121 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi

SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kalp pilleri konusunda ve kardiyak rehabilitasyonun kalp hastalarında inflamasyon parametreleri üzerine olumlu etkileri konusunda çalışmaları olmak.

122 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi

SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Tip 1 diyabetli hastalarda ateroskleroz riskini 2 boyutlu ekokardiyografik ( 2D) strain ve strain rate ölçümlerini kullanarak araştıran çalışması olmak.

123 İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Uyku bozuklukları merkezi deneyimi ve inmede lezyon ile MMP-3 ilişkisi konusunda çalışması olmak.

124 İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Kişilik bozuklukları ve örgütlenmesi, intihar, duygudurum bozuklukları alanlarında çalışmaları olmak.Psikoterapi alanında klinik deneyimi ve eğitimi olmak.

125 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Pediatrik katarakt cerrahisi, kontakt lensler ve şaşılık konusunda deneyimli olmak. Pediatrik katarakt cerrahisinde ve retinal damar tıkanıklıklarına bağlı gelişen maküler ödemin mikropulse lazer ile tedavisi konusunda deneyimi ve

çalışması bulunmak.

126 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Migren hastalarında oküler vestibuler uyarılmış miyojenik potansiyeller konusunda çalışması olmak.

127 İstanbul Fizik Tedavi

ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Eklem içi enjeksiyonlarda çalışması olmak.

128 İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Profesör 1 Mikroalbuminüri ve D vitamini iliskisi, kompanse hipogonadizm, plasma vizkositesi, androgenetik alopesi ve insulin duyarlılık indeksleri üzerine çalışmaları olmak.

129 İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Sinir sisteminde kök hücre tedavisi ile ilgili çalışması olmak. Kranyoservikal bölge ve servikal bölge cerrahi anatomisi ile ilgili çalışması olmak.

130 İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Sinir sisteminde kök hücre ve hücresel tedaviler ile ilgili çalışması olmak. Minimal invaziv ağrı tedavisi uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak.Trigeminal nevraljide

mikrovasküler dekompresyonla ile ilgili çalışması olmak.

131 İstanbul Gaziosmanpaşa

Taksim SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Viral ve bakteriyel solunum yolu enfeksiyonları, tekrarlayan ya da dirençli solunum problemli çocuklarda konjenital

damarsal anomaliler konularında çalışması olmak.

132 İstanbul Haseki SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 Hastane dışı kardiyak arrest geçiren hastalarda spontan

dolaşımın geri dönüşünü tahmin etmede serum copeptin düzeyleri konusunda çalışması olmak.

133 İstanbul Haseki SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında vasküler endotelyal büyüme faktörü,

malondialdehit ve sitokinlerle ilgili çalışmaları olmak.

134 İstanbul Haseki

SUAM Dahili Tıp

Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Non tiroid hastalık sendromu, pankreasteatoz üzerine

çalışmaları olmak.

135 İstanbul Haseki

SUAM Dahili Tıp

Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Tip II Diabetes Mellitus’ta genetik ve moleküler

biomarkerlar ile ilgili çalışmaları olmak.

136 İstanbul Haseki SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Pulmoner Arteryel Hipertansiyonda Nükleer Tıp görüntüleme

konusunda çalışması olmak. Akut inme girişimsel işlem ve tedavisinde deneyim sahibi olmak.

137 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör 1 Nörokutanöz sendromlarla ilgili çalışması olmak.

138 İstanbul Haydarpaşa

Numune SUAM Dahili Tıp

Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Otoimmün karaciğer

hastalıkları ve helicobacter pylori ile ilgili çalışmaları olmak.

139 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Nefroloji yan dal uzmanı olmak.Kalp cerrahisi yapılan hastalarda böbrek fonksiyonlarının farmakolojik ajanlarla

korunması konusunda çalışması olmak.

140 İstanbul Kanuni

Sultan Süleyman SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuklarda akut romatizmal ateş ilişkili subklinik kardit,

kardiyak elektrofizyoloji ve pulmoner hipertansiyon ile ilgili çalışmaları olmak.

141 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk metabolizma uzmanı olmak. Tip 1 diyabet ile aşı, barsak florası ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.

142 İstanbul Kanuni

Sultan Süleyman SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Metabolik sendromlu hastalarda sitokinlerle inflamatuvar mediyatörler arasındaki ilişki hakkında çalışması olmak.

143 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Diz osteoartriti ve gelişimsel kalça displazisi alanında çalışmaları olmak.

144 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Medikal simülasyon, ileri yaşam desteği ve havayolu yönetimi konularında uluslararası geçerliliği olan eğitici sertifikalarına sahip olmak. Fetal cerrahi anestezisi konusunda deneyimli olmak ve bu alanda çalışmaları olmak.

145 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Leomisine bağlı akciğer toksisitesi ve tanısında toraks ultrasonografisinin yeri ile ilgili çalışması olmak.Endobronşial ultrasonografi ve sedadyon ile ilgili çalışması olmak.

146 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Pediatrik ortopedi konusunda deneyimli ve çalışmaları

olmak. Prokalsitonin ve presepsinin ortopedik cerrahide kullanımı ile ilgili çalışmaları olmak.

147 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Profesör 1 Ağız yüz çene cerrahisi uzmanı olmak. Kraniofasyal cerrahi, kraniosinostoz ve çocuk çene kırıklarında ve temporomandibular eklem cerrahisinde deneyimi ve

çalışmaları olmak.

148 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Doçent 1 Mide kanserli hastalarda uygulanan abdominal radyoterapi sonrası vertebra fraktürü ve osteoporoz gelişimi üzerine çalışması olmak.

149 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Endokrin patoloji konusunda deneyimli olmak. Jinekopatoloji ve endokrin patoloji ile ilgili çalışması olmak.

150 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Üriner sistem taş hastalığı ve ultrason rehberliğinde perkütan nefrolitotomi operasyonu konusunda tecrübeli olmak.

Üreteroskopik işlemlerin cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi

konusunda çalışması olmak.

151 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek

İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Sol- sağ şantlı kalp hastalarında intersellüler ve vasküler adezyon molekül ile ilgili çalışması olmak.

152 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Gastroenteroloji Cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Mide kanseri ve kolorektal kanserde tümör marker 'ları konusunda çalışmaları olmak. Kolon anastomozu iyileşmesi ile ilgili

deneysel çalışması olmak.

153 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek

İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Perifer arter ve Karotis arter darlıklarında balon ve stentleme işlemlerinde deneyimli olmak. Karotis stetlemenin göz

dolaşımına olan etkileri konusunda çalışması olmak.

154 İstanbul Kartal

Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kalp nakli yapılanların kardiyak allograft vaskulopatide ile

oksidatif stres indeks, myeloperoksidase, catalase aktivitenin rolü konusunda çalışması olmak.

155 İstanbul Kartal

Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Periferik vasküler girişimler konusunda deneyimli olmak.

Mitral klip ve hipertrofik kardiyomiyopati konusunda çalışması olmak.

156 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi

SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Frontal QRS-T açısının TAVI yapılmış hastalardaki prognostik önemi konusunda çalışması olmak. Frontal QRS- T açısının tek damar koroner arter darlığının hemodinamik

ciddiyeti ile ilişkisi hakkında çalışması olmak.

157 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi

SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Uyku apne sendromunun derecesi ve koroner plak yükü ile galectin 3 düzeyi arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.

158 İstanbul Okmeydanı SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Nefroloji yan dal uzmanı olmak.Kontrast nefropatinin doku lipid peroksidasyonu üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.

159 İstanbul Okmeydanı SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Erken evre akciğer kanserinde ERCC1 ve ERCC2 polimorfizmi konusunda

çalışması olmak.

160 İstanbul Okmeydanı SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Profesör 1 Karaciğer yağlanmalarının karaciğerin FDG tutulumuna etkisi konusunda çalışması olmak.

161 İstanbul Okmeydanı SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Girişimsel radyoloji alanında tecrübeli olmak. 3 Tesla MR'de primer ve metastatik karaciğer malinitelerinde düşük ve yüksek (1600-2000) B değerlerinin yararı konusunda

çalışması olmak.

162 İstanbul Prof.Dr.

N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Optik koherens tomografide arka kutup asimetri analizinin normatif verileri ile ilgili çalışması olmak.

163 İstanbul SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Prematüre Retinopatisi ile ilgili çok merkezli çalışması olmak.

164 İstanbul SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Büyük ve çoklu koledok taşlarının tedavisinde çoklu plastik stent yerleştirilmesi konusunda çalışması olmak.

165 İstanbul SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Boyun diseksiyonu konusunda eğitici ve deneyim sahibi

olmak. Özofagus perforasyonları konusunda çalışması olmak.

166 İstanbul SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Tiroid disfonksiyonlarında sol atriyal mekanik fonksiyonları ile ilgili çalışması olmak.

167 İstanbul SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Girişimsel Nöroradyoloji tecrübesi, difuzyon tensör ve yapay zeka alanında çalışması olmak.

168 İstanbul SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Pankreatobiliyer sistem, baş boyun sistemi,gastrointestinal sistem, deri, gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler

patolojisi konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

169 İstanbul SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Nöroendokrin özellikler gösteren meme karsinomları konusunda çalışmaları olmak.

170 İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Profesör 1 Uyanık hastalarda intertisyel akciğer hastalığında cerrahi biyopsi ile ilgili çalışması olmak.

171 İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Profesör 1 Senkron beyin metastazı bulunan akciğer kanserinde cerrahi rezeksiyon sonuçları konusunda çalışması olmak.

172 İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak,Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. Obstürktif ve restriktif akciğer hastalıklarının yoğun bakım süreci ile ilgili çalışması olmak.

173 İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Akciğer kanserinde gen polimorfizmi ve kronik obstrüktif akciğer hastalığında bazı maddelerin etkinliği konularında çalışmaları olmak.

174 İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Girişimsel Bronkoloji deneyimi olmak. Uyku apnesi ile ilgili çalışmaları olmak.

175 İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak. Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak.Interstisyel akciğer hastalıklarında yoğun bakım süreci ve uzun dönem takipleri, invaziv mekanik ventilasyondan ayırma süreci(weaning) ile ilgili çalışması

olmak.

176 İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak. Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. Solununum mekaniği ve yoğun bakım ile ilgili çalışmaları olmak. Araştırma planlama ve eğitimi konusunda ve bu konuda eğiticilerin eğitimi konusunda

deneyimi olmak.

177 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olmak. Pediatrik HIV ve çocukluk çağında probiyotik kullanımı ve mikrobiyota ile ilgili çalışmaları olmak.

178 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Nefroloji yan dal uzmanı olmak.FMF bağlı amiloidozlu olan böbrek nakli olmuş hastalarda mortalite çalışması yapmış olmak. Periton diyaliz hastalarında sklerozan enkapsule peritonitin risk faktörleri ve prognozu hakkında çalışması

olmak.

179 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Normokalsemik primer hiperparatiroidizm tanılı hastaların metabolik profillerinin değerlendirilmesi ile ilgili

çalışması olmak.

180 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal

SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Abdominal radyoloji konusunda deneyimli olmak. Hepatik fibrozis'de difuzyon MR ile ilgili çalışması olmak.

181 İstanbul Şişli

Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Tekrarlanan transkraniyal manyetik stimülasyon (tTMS) ile ilgili çalışmaları olmak. Adli psikiyatri deneyimi olmak.

182 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak. İskemi-reperfüzyon konusunda deneysel çalışması olmak.

183 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Profesör 1 Çocuklarda akut karında klinik ve radyolojik görüntüleme ve yanık yaralanmaları konusunda çalışmaları olmak.

184 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Hematoloji ve Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Terapötik aferez sertifikası ve deneyimi olmak. Pediatrik kemik iliği nakli ve kan bankacılığı konusunda deneyimi ve

çalışmaları olmak.

185 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Profesör 1 Prebiyotik, probiyotik ve mikrobiyota konusunda çalışmaları olmak.

186 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör 1 Deri lenfomalari ve fototerapi konusunda deneyimli olmak.

Mikozis fungoides, psoriasis ve otoimmün büllü dermatozlar konusunda çalışmaları olmak.

187 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Fournier Gangreni, L Karnitine Üzerine çalışmaları olmak ve Avrupa Koloproktoloji Board Sertifikası sahibi olmak.

188 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Çocuk kalp damar cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Homogreft kalp kapakçığı doku bankacılığı ile ilgili tecrübesi

ve çalışmaları olmak.

189 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Modifiye Norwood operasyonu yapılan hastaların anestezi ve postoperatif yönetimi konusunda çalışması olmak.

190 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Skolyoz cerrahisi, spina bifida cerrahisi ve interbody fusion cerrahisi alanlarında çalışmaları olmak.

191 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Torakolomber bileşke kırıklarında posterior fiksasyonların karşılaştırılması ile ilgili çalışması olmak.

192 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Hematopatoloji ve Dermatopatoloji konusunda deneyimli olmak. Deri lenfomaları konusunda çalışmaları olmak.

193 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Dr. Öğr. Üyesi 3 Mesane kanserinin robotik cerrahi tedavisi alanında çalışması olmak.

194 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda sarkopeni ve mortalite ilişkisi ile ilgili çalışması olmak.

195 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Profesör 1 Yaşlı hastalarda akciğer kanseri ve cerrahisi konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

196 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Büyük hava yolları darlıklarında endobronşial tedavi ve Mediastinal lenf bezlerinde endobronşial ultrasonografi alanında çalışmaları olmak. En az 10 yıllık girişimsel

pulmonoloji ve torasik onkoloji deneyimi olmak.

197 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Sigara bağımlılığının genetik özellikleri, sigara bıraktırma ve akciger kanseri alanında çalışmaları olmak.

198 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Girişimsel bronkoskopi ve akciğer karsinoid tümörlerinin bronkoskopik eksizyonu konusunda çalışması olmak.

199 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Akciğer adenokarsinomlarında patern analizi konusunda çalışması olmak. Bronş duvarında sınırlı skuamöz hücreli karsinomlar hakkında çalışması olmak.

200 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları

SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Preeklampsi gelişen gebelerde fetal gelişme geriliğinin nedenleri konusunda çalışması olmak.

201 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları

SUAM Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Profesör 1 Metabolik sendrom ve Diabetes mellitus'ta DNA hasarı ile ilgili genetik çalışmaları olmak ve en az 5 yıl prenatal tanı sitogenetik ve moleküler rutin çalışma deneyimine sahip

olmak.

202 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları

SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 SIL-ASC-H yi de içeren HPV ilişkili servikal lezyonlar konusunda çalışmaları olmak.

203 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Lomber Juxtafaset kistlerinin cerrahisi ile ilgili ve beyin A1 anevrizmaların tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak.

204 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Cerrahi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Hidatik kistler ve nükslerinin cerrahisi konusunda çalışması olmak.

205 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Mide kanserli hastalarda D2 Lenfadenektomiden sonra yüksek debili şilöz asitin yönetimi ile ilgili çalışması olmak.

206 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Gözün mantar enfeksiyonları üzerine deneysel çalışmaları olmak. Oküler elektrofizyoloji ve kornea nakli konusunda deneyim sahibi olmak.

207 İzmir Bozyaka SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Yaşlı Sağlığı doktorası yapmış olmak. Geriatrik popülasyonda yutma fonksiyonu bozukluğu konusunda

çalışması olmak.

208 İzmir Bozyaka SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Multipl sklerozda optik nörit değerlendirmesinde vizüel testler konusunda çalışması olmak.Uyku tıbbı hekimliği sertifikası olup, uyku merkezinde çalışma deneyimine sahip

olmak.

209 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Suprakondiler femur kırıklarında minimal invaziv tedavi ve kalkaneus kırıkları hakkında çalışmaları olmak.

210 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 İlerlemiş prostat kanserinde androjen baskılama tedavisinin kognitif etkileri ile ilgili çalışması olmak. Prostat kanserinde yüksek dereceli tersiyer gleason paterni ile ilgili çalışması

olmak.

211 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Üreter taşlarının endoskopik yaklaşımında, perkütan nefrolitotomi ve nefrostomi cerrahisi ve komplikasyonları

konusunda çalışması olmak.

212 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve

Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Profesör 1 Avrupa Çocuk Cerrahisi Board belgesine sahip olmak ve Karaciğer Alveolar Ekinokokkozis cerrahisi konusunda

çalışmaları olmak.

213 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Pulmoner hipertansiyonlu doğuştan kalp hastalıklı çocuklarda trombosit aktivasyon markerları ve tamir edilmiş fallot tetralojili olgularda egzersizle global deformasyon parametrelerinin değerlendirilmesi alanında çalışmaları

olmak.

214 İzmir Dr. Behçet Uz

Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. Kateter ilişkili enfeksiyonlarda önlem konusunda çalışması olmak.

215 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve

Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Palyatif Bakım konusunda deneyimli olmak. Gastroenteritlerde Neutrophil gelatinase-associated lipocalin

(NGAL) konusunda çalışması olmak.

216 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve

Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları Doçent 1 Çocukluk ve ergenlik başlangıçlı bipolar bozuklukta nörotrofin düzeyleri konusunda çalışması olmak.

217 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Endobronşial ultrasonografi rehberliğinde transbronşial iğne ile alınan örneklerde 18F-FDG PET görüntüleme SUVmax değeriyle malignite olasılığının ilişkisi konusunda çalışması

olmak.

218 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve

Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Onkoloji alanında yoğun olarak çalışan göğüs hastalıkları uzmanlarının ötanaziye yaklaşımını içeren çalışması olmak.

219 İzmir Dr. Suat Seren

Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. Yeni kapalı döngü ventilasyon modları ve weaning ile ilgili çalışmaları olmak.

220 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Profesör 1 Obez hastalarda uyku apnesinin klinik özelliklerinin STOP Bang ölçeğiyle birlikte incelenmesi konusunda çalışması

olmak.

221 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Omurga biyomekaniği konusunda laboratuvar çalışması olmak.

222 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Hematopoetik kök hücre infüzyonunun dolaşımdan uzaklaştırılma süresi konusunda çalışması olmak.

223 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Eversiyon ve Klasik Karotid endararterektomi tekniklerinin

postoperatif hipertansiyon üzerindeki etkileri, kısa ve orta dönem sonuçları ile ilgili çalışması olmak.

224 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Beta talasemi majör hastalarında kardiyak tutulumun değerlendirildiği çalışması olmak.

225 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Robotik ve laparoskopik cerrahi konusunda deneyimli olup, laparoskopik nefrektomide damar kontrolü ile ilgili çalışması

olmak.

226 Kayseri SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Diz osteoartritinde manyetik rezonans terapi ve platelet rich plasma ile ilgili çalışmaları olmak.

227 Kayseri SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Perianal fistül ve meme kitlelerinde termal görüntüleme ile ilgili çalışmaları olmak.

228 Kocaeli Derince SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Böbrek nakli bekleme listesindeki hastalarda tarama mamografisi konusunda çalışması olmak.

229 Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Peyronie hastalarında serum eser element düzeyi ile ilgili çalışması olmak.

230 Konya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Geriatri yan dal uzmanı olmak. Alzheimer, sarkopeni ve malnutrisyon alanında çalışması olmak.

231 Samsun SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Romatoloji yan dal uzmanı olmak. Diz osteoartriti fenotipleri ile obezite arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.

232 Samsun SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Yetişkinlerde inmemiş testiste doppler ultrasonografi ile ölçülen testiküler arter rezistiv indeks değerlerinin testis histolojisini belirlemede klinik önemi konusunda çalışması olmak.

233 Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hava ve Uzay Hekimliği Hava ve Uzay Hekimliği Dr. Öğr. Üyesi 3 Karbonmonoksit zehirlenmesinde hiperbarik oksijen tedavisinin kullanımı hakkında çalışması olmak.

234 Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hava ve Uzay Hekimliği Hava ve Uzay Hekimliği Dr. Öğr. Üyesi 3 Tıp fakültesi mezunu olmak. Akselerasyon kuvvetlerinin bilişsel fonksiyonlar üzerindeki etkileri konusunda çalışması olmak.

235 Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer

Savunma Tıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Savunma Dr. Öğr. Üyesi 3 Tıbbi KBRN alanında doktora yapmış olmak. Sülfür mustard'ın biyobelirteçlerinin deteksiyonu ve ölçümü ile ilgili çalışması olmak.

236 Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer

Savunma Tıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Savunma Doçent 1 KBRN doktorası yapmış olmak. KBRN bilim alanında doçent unvanına sahip olmak.

237 Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Uyku apnesinde elektrokardiyografi ile ilgili çalışması olmak.

238 Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 AVI ve Elektrofizyoloji/Ablasyon konusunda deneyim sahibi olmak. Ekokardiyografide sistol öncesi A dalgasi ile arterial stifness arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.

239 Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar

Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyolojik rehabilitasyon sertifikası olmak. Abdominal aort anevrizmasında arterial stiffness konusunda çalışması

olmak.