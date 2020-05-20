Sağlık Bilimleri Üniversitesi 240 Öğretim Üyesi alacak, İşte aranan şartların tek tek listesi!

240 Öğretim Üyesi kadrosu için başvuruların, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.
İşte Rektörlükten yapılan açıklama:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Profesör kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği Başvuru Formu, Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi (Noter tasdikli) ile başvuru formunda istenen diğer belgelere bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet CD veya taşınabilir belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Doçent kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların Başvuru Formuna, Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi (Noter tasdikli) ile başvuru formunda istenen diğer belgelere bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya taşınabilir belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların Başvuru Formuna, Özgeçmiş, Doktora Belgesi (Noter tasdikli) ile başvuru formunda istenen diğer belgelere bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya taşınabilir belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde SUAM kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına; diğer Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar
- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
- Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerimizce oluşturulacak "Ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu" tarafından ön incelemeye alınacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya iptal edilecektir.
- Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğ'in ilgili maddeleri gereğince asgari koşullarını sağlanmış olması gerekmektedir.
- İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.
- (SUAM: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi )
NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.
|SIRA
NO
|BİRİM
|BÖLÜM
|ANABİLİM DALI
|UNVAN
|DRC
ARANAN ŞARTLAR
|1
|Adana Numune
SUAM
|Cerrahi Tıp
Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
Elektrik yanıklarında ve derin yanıkların tedavisinde deri
|2
|Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs
Cerrahisi SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Göğüs Hastalıkları
|Profesör
|1
Obstrüktif uyku apnesi ile tiroid bozuklukları arasındaki ilişki üzerine çalışması olmak.
|3
|Ankara Atatürk Göğüs
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Tıbbi Patoloji
|Profesör
|1
Akciğerler, plevra, göğüs duvarı ve mediasten tümörleri ve non-tümöral lezyonları ile ilgili çalışmaları olmak.
|4
|Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Çocuk Cerrahisi
|Profesör
|1
Çocuk Ürolojisi yan dal uzmanı olmak. Elastosonografinin vezikoüreteral reflülü çocuklarda renal skar tespiti ile ilgili klinik çalışması olmak.
|5
|Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. Anestezi sırasında
|6
|Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Beyin ve Sinir Cerrahisi
|Profesör
|1
Deneysel omurilik kontüzyon yaralanması konusunda çalışması olmak.
|7
|Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Deri ve Zührevi Hastalıkları
|Profesör
|1
Sebase hiperplazilerde kriyocerrahinin etkinliği ile ilgili çalışması olmak.
|8
|Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilitli hastalarda polisomnografik uyku çalışması olmak.
|9
|Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
Serebral Palside spastisite tedavisi ve enjeksiyon tekniği ile ilgili çalışmaları olmak.
|10
|Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
Yara iyileşmesinde tekrar laparotomi zamanlaması konusunda çalışması olmak.Modifiye radikal mastektomide intraoperatif sinir monitarizasyonu konusunda çalışması olmak.
|11
|Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göz Hastalıkları
|Profesör
|1
Duane retraksiyon sendromunun cerrahi tedavisi ve prematür retinopatisinin tedavisi konularında çalışmaları olmak.
|12
|Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kulak-Burun- Boğaz Hastalıkları
|Profesör
|1
Laringoloji ve rinoloji alanlarında çalışması ve deneyim sahibi olmak. Sağlıklı Türk kadınlarında normatif değerlere yönelik ses analizi ile ilgili çalışması olmak.
|13
|Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyoloji
|Profesör
|1
Karpal tünel sendromunda hastalığın teşhis ve şiddetinin değerlendirilmesinde elastografik strain indeks (strain ratio) ve kesit alanın kullanılması konusunda çalışması olmak.
|14
|Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Tıbbi Patoloji
|Profesör
|1
Dermatopatoloji ve dijital patoloji alanlarında çalışmaları olmak.
|15
|Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
Palyatif bakımda, kanser hastalarında deliryum insidansı ve risk faktörleri üzerine çalışması olmak.
|16
|Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
Cerrahi onkoloji yan dal uzmanı olmak. Meme kanserinde Onkoplastik cerrahi, rekürren tiroid kanserleri ve tamamlayıcı tiroidektomi konusunda çalışması olmak.
|17
|Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
Cerrahi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Mide kanserlerinde periferik kanda CK19 ve CEA mRNA genetik ekspresyonu konusunda çalışması olmak.
|18
|Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
Metastatik meme kanserinde anti-HER-2 tedavi süresinin sağkalıma etkisi ile ilgili çalışması olmak.
|19
|Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Üroloji
|Profesör
|1
Alanında Uluslararası sertifikasyona sahip olmak. Benign prostat hiperplazisi semptomları ve kan basıncı ilişkisi üzerine çalışması olmak.
|20
|Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Çocuk Cerrahisi
|Profesör
|1
Malrotasyon tanısı koymada renkli doppler ultrasonografinin etkinliği konusunda çalışması olmak.
|21
|Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
Enzim eksikliği olan çocuklarda final boy üzerine çalışması olmak.
|22
|Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak. Girişimsel kardiyoloji alanında tecrübeli olmak. Tam düzeltme ameliyatı yapılmış olan fallot tetralojili hastalarda ventrikül fonksiyonları ve B- tipi natriüretik peptid (BNP) düzeyleri üzerine çalışması
|23
|Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
Yenidoğan yan dal uzmanı olmak. Konjenital kalp hastalığı taraması konusunda çok merkezli çalışması olmak.
|24
|Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|Doçent
|1
Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak. Akrep venomunun gebeler ve yavruları üzerinde etkileri konusunda deneysel çalışması olmak.
|25
|Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
Patellofemoral Ağrı Sendromunda egzersiz programlarının etkinliği konusunda çalışması olmak.
|26
|Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
Nörojenik mesane rehabilitasyonu ve kas iskelet sistemi ultrasonografisi üzerine yapılmış çalışmaları olmak.
|27
|Ankara Keçiören SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
Gastroenteroloji uzmanı olmak. Vitamin D eksikliği ve Non-
|28
|Ankara Numune SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Beyin ve Sinir Cerrahisi
|Profesör
|1
Beyin superior serebellar arter anevrizmalarının endovasküler tedavisi üzerine klinik çalışması olmak.
|29
|Ankara Numune SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Beyin ve Sinir Cerrahisi
|Profesör
|1
Beyin-omurilik travması ile periferik sinir hasarının
|30
|Ankara Numune SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
Elektronöromiyografi (ENMG), romatoloji ve inme sonrası
|31
|Ankara Numune SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
Robotik cerrahi konusunda sertifikası olup, otonom tiroid nodüllerinde perkütan lazer ablasyon tedavisinin etkileri üzerine çalışması olmak.
|32
|Ankara Numune SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
Hematoloji yan dal uzmanı olmak. Allojenik kök hücre nakillerinde dondurulmuş kök hücre kullanımı konusunda çalışması olmak.
|33
|Ankara Numune SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Doçent
|1
Tıbbi onkoloji yan dal uzmanı olmak ve HER2 negatif meme kanserinde progesteron reseptör durumunun prognozla
|34
|Ankara Numune SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji
|Profesör
|1
Pelvis- Asetabulum kırıkları cerrahisinde eğitici düzeyinde tecrübesi ve bu konuda çalışmaları olmak.
|35
|Ankara Numune SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji
|Profesör
|1
Omurga kırıklarında ve kalça kırıklarında yürüme analizi ile ilgili çalışmaları olmak. Asetabulum, kalça ve ayak bileği kırıklarında sonlu eleman analizi ile biyomekanik çalışmaları
|36
|Ankara Numune SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji
|Profesör
|1
Omuz artroskopisinde transosseöz tamir konusunda çalışması olup, omuz ve kalça koruyucu cerrahisinde tecrübesi olmak.
|37
|Ankara Numune SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
Kannabis ve sentetik Kannabioid kullanan hastalarda dissosiyatif semotomları madde kullanım biçimi ve intihar ile
|38
|Ankara Numune SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Üroloji
|Profesör
|1
Alt üriner sistem semptomlarının tedavisinde alfa blokör ve antiinflamatuar kombinasyonunun etkinliği konusunda
|39
|Ankara Numune SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Üroloji
|Profesör
|1
Metabolik Sendrom, Testosteron ve Erektil Disfonksiyon ilişkisi hakkında çalışmaları olmak.
|40
|Ankara Numune SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Üroloji
|Profesör
|1
Androloji konusunda deneysel ve klinik çalışmaları olmak. Deneysel böbrek ve testis doku hasarı ve bazı maddelerin koruyucu etkisi hakkında çalışması olmak.
|41
|Ankara SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Acil Tıp
|Profesör
|1
Yaralanmalarda kanama durdurucular ile çalışması olmak. Sağlık Bakanlığı temel eğitim modüllerinde ve kurslarında
|42
|Ankara SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
Kaudal blok yapılan çocuklarda ketamin ve midazolamin uyanma ajitasyonuna etkisi konusunda çalışması olmak.
|43
|Ankara SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Dr. Öğr. Üyesi
|3
Dexmedetomidine ve oksidatif DNA hasarı ile ilgili in-vitro çalışması olmak.
|44
|Ankara SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Beyin ve Sinir Cerrahisi
|Profesör
|1
Enfeksiyon etkeni olarak serebrospinal sıvıda bulunabilen Sphingomonas paucimobilis konusunda çalışması olmak.
|45
|Ankara SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
Çocuk acil uzmanı olmak. Sarsılmış bebek sendromu önleme programı konusunda çalışması olmak.
|46
|Ankara SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
Lenfödemde obezitenin etkisi ile ilgili çalışması olmak.
|47
|Ankara SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
Algoloji yan dal uzmanı olmak.Sağlık Bakanlığı onaylı proloterapi sertifikasına sahip olmak ve plantar fasiitte proloterapi ile ilgili çalışması olmak.
|48
|Ankara SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
Endokrinoloji ve Metobolizma yan dal uzmanı olmak. Ramazan ayında obestatin hormonu düzeyleri konusunda çalışması olmak.
|49
|Ankara SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
|Profesör
|1
Ani işitme kaybında intratimpanik metilprednizolon ve
|50
|Ankara SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji
|Profesör
|1
Dokuda iskemi/reperfüzyon hasarı ile ilgili deneysel çalışması olmak. Kırık konservatif tedavisinde alçılama yöntemlerinde üç nokta indeksi esasına göre alçılama ve kırık kayma riski ile ilgili çalışması olmak.
|51
|Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göğüs Cerrahisi
|Profesör
|1
Göğüs Cerrahi uzmanı olmak. Akciğer nakli merkezi yöneticiliği ve aktif akciğer nakli yapıyor olmak. Akciğer nakli konusunda çalışmaları olmak.
|52
|Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
Uzun süreli kalp destek cihazlarının minimal girişimsel cerrahi yöntemler ile takılması ve çocuk hastalarda kalp
|53
|Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
Doğuştan kalp hastalıklarında minimal invaziv kalp cerrahisi konusunda deneyimi ve çalışması olmak.
|54
|Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
Aort anevrizmalarında glutathione S-transferase (GST) izoenzim ekspresyonu ve iskemik miyokardiyal kalp hastalığında kök hücre uygulaması konularında çalışmaları
|55
|Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
Kalp nakli konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
|56
|Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
Elektrofizyoloji alanında çalışmaları olmak.
|57
|Ankara Türkiye Yüksek İhtisas
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Üroloji
|Profesör
|1
Üroonkolojik kanser genetiği ve üroonkolojik kanserlerde iyon kanal reseptör ekspresyonu ile ilgili çalışmaları olmak.
|58
|Ankara Ulucanlar Göz SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göz Hastalıkları
|Profesör
|1
Diabetik gözlerde tenon ve lens kapsülü elektron
|59
|Ankara Ulucanlar Göz SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göz Hastalıkları
|Profesör
|1
Vitreoretinal cerrahi, prematüre retinopatisi ve koroid
|60
|Ankara Ulucanlar Göz SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göz Hastalıkları
|Profesör
|1
Glokom hastalarına özel oküloplastik sorunlar ve çözümleri konusunda çalışmaları olmak. Çocuk ve erişkin endokrin hastalıklarında oküler biyomekanik üzerine çalışmaları
|61
|Antalya SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
Pediatrik endokrinoloji yan dal uzmanı olmak. Obezite ve
|62
|Antalya SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Lipidoloji ve lipidomik alanında çalışmaları olmak.
|63
|Antalya SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
Gastroenteroloji yan dal uzmanı olup, Gastroenteroloji alanında Doçent olmak. Karaciğer iskemi-reperfüzyon
|64
|Antalya SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
Tıbbi onkoloji uzmanı olmak. Baş boyun tümörleri tedavileri ile ilgili çalışmaları olmak.
|65
|Antalya SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|Profesör
|1
Robotik ürojinekolojik ameliyatlarda deneyim sahibi olmak. Talasemi majorlu hastaların overyan fonksiyonları
|66
|Antalya SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kulak-Burun- Boğaz Hastalıkları
|Profesör
|1
KBB alanında Substance P ile ilgili çalışmaları olmak.Uyku
|67
|Antalya SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Üroloji
|Profesör
|1
Ürolojik Laparoskopik ve Robotik cerrahide deneyimli
|68
|Bursa Yüksek İhtisas SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
Kontrast maddelerin P2Y12 inhibitörlerinin antiagregan özelliklerine etkisinin in-vitro değerlendirilmesi konusunda
|69
|Bursa Yüksek İhtisas SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
Non-dipper hipertansiyon hastalarında sol atriyum mekanik fonksiyonu ve stiffness konusunda çalışması olmak.
|70
|Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Çocuk Cerrahisi
|Profesör
|1
Çocuklarda akut apandisit tanısında PDW (Platelet Distribution Width) ve Plateletcrit’ in tanı değeri üzerinde
|71
|Elazığ SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kulak-Burun- Boğaz Hastalıkları
|Profesör
|1
Yenidoğanda fototerapinin koklear fonksiyon üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
|72
|Erzurum Bölge SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
Venöz yetmezlik tedavisinde N-butil siyanoakrilat-ablatif polimerizasyon ile embolizasyonu ile ilgili çalışması olmak.
|73
|Erzurum Bölge SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Tıbbi Patoloji
|Profesör
|1
Nöropatoloji ve dermatopatoloji konusunda çalışması olmak.
|74
|Erzurum Bölge SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Tıbbi Patoloji
|Profesör
|1
Parazit hastalıkları patolojisi üzerine çalışmaları olmak.
|75
|Gülhane Eczacılık Fakültesi
|Temel Eczacılık Bilimleri
|Analitik Kimya
|Dr. Öğr. Üyesi
|3
Sağlık Bilimleri alanında Analitik Kimya doktorası yapmış olmak. Bitki ve biyolojik materyallerde proteomik ve
|76
|Gülhane Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık Meslek Bilimleri
|Eczacılık İşletmeciliği
|Dr. Öğr. Üyesi
|3
Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Eczacılık işletmeciliği alanında doktora yapmış olmak. Eczacılık işletmeciliği ve eczacılık tarihi alanında çalışması olmak. Eczacılık istihdam alanlarının incelenmesi ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin kariyer yönetimi konusunda çalışması olmak.
|77
|Gülhane Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık Meslek Bilimleri
|Farmakognozi
|Dr. Öğr. Üyesi
|3
Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmakognozi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Naftokinon türevi bileşik taşıyan bitki türleri üzerinde fitokimya, sitotoksisite ve apoptoz konusunda çalışmaları
|78
|Gülhane Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık Meslek Bilimleri
|Farmakognozi
|Dr. Öğr. Üyesi
|3
Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Türkiye geofitlerinin nöroprotektif etkileri üzerine, in-vitro ve in- siliko enzim inhibitörü aktivite konusunda çalışmaları olmak.
|79
|Gülhane Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık Meslek Bilimleri
|Farmasötik Kimya
|Doçent
|1
Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmasötik Kimya alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
|80
|Gülhane Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık Teknolojisi
|Farmasötik Teknoloji
|Dr. Öğr. Üyesi
|3
Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak. Dermal yolla uygulanan nanosüspansiyonlarla ilgili çalışması olmak.
|81
|Gülhane Sağlık
Bilimleri Fakültesi
|Ebelik
|Ebelik
|Doçent
|1
Ebelik alanında doçent unvanına sahip olmak. Travayda
|82
|Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
|Sağlık Hizmetinde Kalite ve Güvenlik
|Doçent
|1
Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanına sahip olmak. Sağlık sisteminde finansal sürdürülebilirlik konusunda çalışmaları olmak.
|83
|Gülhane Tıp Fakültesi
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Acil Tıp
|Doçent
|1
Acil servise başvuran göçmenlerde adli vaka dağılımın ve sıklığının değerlendirilmesi ve serbest dalış sporcularında otolojik komplikasyonların değerlendirilmesi üzerine
|84
|Gülhane Tıp Fakültesi
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
Cerrahi onkoloji yan dal uzmanı olmak. Onkoplastik meme cerrahisi intraoperatif radyoterapi ve tiroid kanseri
|85
|Gülhane Tıp Fakültesi
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi (Harp Cerrahisi)
|Dr. Öğr. Üyesi
|3
Harp Cerrahisi uzmanı olmak.
|86
|Gülhane Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp Bilimleri
|Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
Ruhsal hastalıkların etiyolojisine yönelik genetik ve nörogörüntüleme alanında çalışmaları olmak. Bilişsel davranışçı psikoterapi eğitici eğitimi almış olmak.
|87
|Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi
|Klinik Bilimler
|Restoratif Diş Tedavisi
|Profesör
|1
Restoratif Diş Tedavisi alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak. Kompozit ve adeziv rezinler, florozisli dişler, çürük ve genetik konularında klinik çalışmaları olmak.
|88
|Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi
|Temel Bilimler
|Temel Tıp Bilimleri
|Dr. Öğr. Üyesi
|3
Tıbbi Biyokimya alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak. Enzim kinetiği ve enzim saflaştırma alanında
|89
|Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü
|Moleküler Tıp
|Moleküler Tıp
|Dr. Öğr. Üyesi
|3
Moleküler Tıp alanında doktora yapmış olmak. Akciğer kanserinde yüksek çözünürlüklü LC-MS/MS tabanlı
|90
|Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik
|Ebelik
|Doçent
|1
Ebelik alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Kadın
|91
|Hamidiye Tıp Fakültesi
|Temel Tıp Bilimleri
|Anatomi
|Dr. Öğr. Üyesi
|3
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Radyolojik anatomi ve
|92
|Hamidiye Tıp Fakültesi
|Temel Tıp Bilimleri
|Tıbbi Biyokimya
|Doçent
|1
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Biyokimya alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Çeşitli kanser türlerinde ve Alzheimer hastalığında gen ekspresyonu ile ilgili çalışmaları
|93
|Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi
|Temel Tıp Bilimleri
|Histoloji ve Embriyoloji
|Doçent
|1
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Histoloji ve Embriyoloji uzmanlığı yapmış olmak. IVF sertifikası sahibi olmak. Elektron mikroskobu ve immünohistokimya metotları
|94
|Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi
|Temel Tıp Bilimleri
|Tıbbi Biyokimya
|Dr. Öğr. Üyesi
|3
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Biyokimya doktorası veya uzmanlığı yapmış olmak. Otomatize klinik kimya tanı kitleri geliştirilmesi ve bitki ekstraktlarının antioksidan
|95
|Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi
|Temel Tıp Bilimleri
|Tıbbi Biyoloji
|Dr. Öğr. Üyesi
|3
Biyokimya alanında doktora yapmış olmak. Genel
|96
|Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi
|Temel Tıp Bilimleri
|Tıbbi Mikrobiyoloji
|Dr. Öğr. Üyesi
|3
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Mikrobiyoloji ve İmmünoloji doktorası veya uzmanlığı yapmış olmak. Östrojenin
|97
|İstanbul Bağcılar SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
Endovasküler cerrahi alanında deneyim ve çalışması olmak.
|98
|İstanbul Bağcılar SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
Psikolojik faktörlerle kalp damar hastalıkları arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmaları olmak.
|99
|İstanbul Bağcılar SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Nöroloji
|Profesör
|1
Multipl Skleroz nöropatolojisinde ak madde ve lezyon yapısı ile ilgili çalışması olmak.
|100
|İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
Prematüre ölü doğumlarda plasental histopatolojik veriler, term ve preterm doğumlarda gebelik haftalarına göre plasental histopatolojik karakterler üzerine çalışmaları
|101
|İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
Ürojinekolojik ve pelvik rehabilitasyon konularında çalışmaları olmak.
|102
|İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
Romatoloji yan dal uzmanı olmak. Romatoid Artrit hastalarında ateroskleroz konusunda çalışması olmak.
|103
|İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
Nefroloji yan dal uzmanı olmak.Diyaliz tedavisinin cinsiyetler arasındaki farklılıkları, Suriyeli diyaliz hastaları ve tükenmişlik sendromu ile ilgili çalışmaları olmak.
|104
|İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|Profesör
|1
Invitro fertilizasyon hastalarında; Hidroksietil starch ve İntravenöz albumin uygulamalarının ovarian hiperstimulasyon sendromunun önlemesinde etkinlikleri üzerine karşılaştırmalı çalışması olmak.
|105
|İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|Profesör
|1
Jinekolojik Onkolojik Cerrahi yan dal uzmanı olmak. Robotik Onkolojik Cerrahi ile ilgili deneyim ve çalışması
|106
|İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
|Profesör
|1
Türk toplumunda yaş ve cinsiyet tayininde baş ve boyun anatomisine özgü adli antropolojik metodların bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans ile incelenmesi üzerine çalışmaları olmak.
|107
|İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
|Profesör
|1
Mikroskobik ve endoskopik transsfenoidal hipofiz cerrahisi sonrası sinonazal komplikasyonların karşılaltırılması ve mikroskobik transnazal hipofizektominin postoperatif
|108
|İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji
|Profesör
|1
Ayak bileği çevresi aksesuar tendon patolojileriyle ilgili anatomik çalışması olmak.Artroplasti uygulanmış hastalarda hücre koruyucu transfüzyon sistemlerinin etkinliği ile ilgili klinik çalışması olmak.
|109
|İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyoloji
|Profesör
|1
Girişimsel nöroradyoloji alanında en az 10 yıllık deneyime sahip olmak. Akut iskemik inmenin endovasküler tedavisi konusunda çalışmaları olmak.Nörovasküler hastalıkların endovasküler tedavileri konularında çalışmaları olmak.
|110
|İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyoloji
|Profesör
|1
İntrakranyal Stenozların, serebral anevrizmaların ve akut iskemik inmelerde trombektomi tedavileri ile ilgili çalışmaları olmak. Avrupa Nöroradyoloji diploması sahibi olmak.Serebral anevrizmalar, serebral AVM ve AVF, spinal AVM ve AVF, serebral arterlerin stenozları gibi nörovasküler hastalıkların endovasküler tedavisi ile ilgili
|111
|İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Nöroloji
|Profesör
|1
Klinik Nörofizyoloji yan dal uzmanı olmak. Juvenil myoklonik epilepsi sendromunda tanı hataları, kognitif fonksiyonlar ve EEG bulguları ile frontal lob kognitif fonksiyonları arasındaki ilişki konusunda çalışmaları olmak.
|112
|İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Psikiyatri
|Profesör
|1
Elektrokonvulsif tedavide uygulanan anestezik ajanların karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
|113
|İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
Türk erkek şizofren hastalarda premorbid canabis kullanımı ile Comt polimorfizmi arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
|114
|İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik
Hastalıkları SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji
|Profesör
|1
Ekstra - artiküler femur deformitelerinin eşlik ettiği ileri evre gonartrozların, aynı seans, total diz protezi ve deformite
|115
|İstanbul Baltalimanı
Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji
|Profesör
|1
Spor cerrahisi ve ayak cerrahisi konularında çalışması ve deneyim sahibi olmak.
|116
|İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
Yoğun bakım yan dal sertifikası olmak. Kalp cerrahisinde yoğun bakım ile ilgili çalışması ve deneyimi olmak.
|117
|İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göğüs Cerrahisi
|Profesör
|1
El terlemesinde sempatektomi ve sempatikotomi karşılaştırması konusunda çalışması olmak. Trakeobronşial yabancı cisimler konusunda çalışması olmak.
|118
|İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
Büyük arterlerin transpozisyonu patolojisi ile doğan hastaların cerrahisinde tecrübesi ve çalışmaları olmak.
|119
|İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
Tek ventrikül morfolojisine sahip hastalarda cerrahi tecrübesi ve çalışmaları olmak.
|120
|İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Doçent
|1
Konjenital kalp cerrahisinde kardiyopulmoner bypass’in pediatrik hasta popülasyonunda enflamatuar sistem üzerine etkileri konusunda çalışması olmak.
|121
|İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
Kalp pilleri konusunda ve kardiyak rehabilitasyonun kalp hastalarında inflamasyon parametreleri üzerine olumlu etkileri konusunda çalışmaları olmak.
|122
|İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Doçent
|1
Tip 1 diyabetli hastalarda ateroskleroz riskini 2 boyutlu ekokardiyografik ( 2D) strain ve strain rate ölçümlerini kullanarak araştıran çalışması olmak.
|123
|İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Nöroloji
|Profesör
|1
Uyku bozuklukları merkezi deneyimi ve inmede lezyon ile MMP-3 ilişkisi konusunda çalışması olmak.
|124
|İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
Kişilik bozuklukları ve örgütlenmesi, intihar, duygudurum bozuklukları alanlarında çalışmaları olmak.Psikoterapi alanında klinik deneyimi ve eğitimi olmak.
|125
|İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göz Hastalıkları
|Profesör
|1
Pediatrik katarakt cerrahisi, kontakt lensler ve şaşılık konusunda deneyimli olmak. Pediatrik katarakt cerrahisinde ve retinal damar tıkanıklıklarına bağlı gelişen maküler ödemin mikropulse lazer ile tedavisi konusunda deneyimi ve
|126
|İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Nöroloji
|Profesör
|1
Migren hastalarında oküler vestibuler uyarılmış miyojenik potansiyeller konusunda çalışması olmak.
|127
|İstanbul Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
Eklem içi enjeksiyonlarda çalışması olmak.
|128
|İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Aile Hekimliği
|Profesör
|1
Mikroalbuminüri ve D vitamini iliskisi, kompanse hipogonadizm, plasma vizkositesi, androgenetik alopesi ve insulin duyarlılık indeksleri üzerine çalışmaları olmak.
|129
|İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Beyin ve Sinir Cerrahisi
|Profesör
|1
Sinir sisteminde kök hücre tedavisi ile ilgili çalışması olmak. Kranyoservikal bölge ve servikal bölge cerrahi anatomisi ile ilgili çalışması olmak.
|130
|İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Beyin ve Sinir Cerrahisi
|Profesör
|1
Sinir sisteminde kök hücre ve hücresel tedaviler ile ilgili çalışması olmak. Minimal invaziv ağrı tedavisi uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak.Trigeminal nevraljide
|131
|İstanbul Gaziosmanpaşa
Taksim SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
Viral ve bakteriyel solunum yolu enfeksiyonları, tekrarlayan ya da dirençli solunum problemli çocuklarda konjenital
|132
|İstanbul Haseki SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Acil Tıp
|Profesör
|1
Hastane dışı kardiyak arrest geçiren hastalarda spontan
|133
|İstanbul Haseki SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında vasküler endotelyal büyüme faktörü,
|134
|İstanbul Haseki
SUAM
|Dahili Tıp
Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
Non tiroid hastalık sendromu, pankreasteatoz üzerine
|135
|İstanbul Haseki
SUAM
|Dahili Tıp
Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
Tip II Diabetes Mellitus’ta genetik ve moleküler
|136
|İstanbul Haseki SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
Pulmoner Arteryel Hipertansiyonda Nükleer Tıp görüntüleme
|137
|İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Deri ve Zührevi Hastalıkları
|Profesör
|1
Nörokutanöz sendromlarla ilgili çalışması olmak.
|138
|İstanbul Haydarpaşa
Numune SUAM
|Dahili Tıp
Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Otoimmün karaciğer
|139
|İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
Nefroloji yan dal uzmanı olmak.Kalp cerrahisi yapılan hastalarda böbrek fonksiyonlarının farmakolojik ajanlarla
|140
|İstanbul Kanuni
Sultan Süleyman SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
Çocuklarda akut romatizmal ateş ilişkili subklinik kardit,
|141
|İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
Çocuk metabolizma uzmanı olmak. Tip 1 diyabet ile aşı, barsak florası ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.
|142
|İstanbul Kanuni
Sultan Süleyman SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
Metabolik sendromlu hastalarda sitokinlerle inflamatuvar mediyatörler arasındaki ilişki hakkında çalışması olmak.
|143
|İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji
|Profesör
|1
Diz osteoartriti ve gelişimsel kalça displazisi alanında çalışmaları olmak.
|144
|İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
Medikal simülasyon, ileri yaşam desteği ve havayolu yönetimi konularında uluslararası geçerliliği olan eğitici sertifikalarına sahip olmak. Fetal cerrahi anestezisi konusunda deneyimli olmak ve bu alanda çalışmaları olmak.
|145
|İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Göğüs Hastalıkları
|Profesör
|1
Leomisine bağlı akciğer toksisitesi ve tanısında toraks ultrasonografisinin yeri ile ilgili çalışması olmak.Endobronşial ultrasonografi ve sedadyon ile ilgili çalışması olmak.
|146
|İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji
|Profesör
|1
Pediatrik ortopedi konusunda deneyimli ve çalışmaları
|147
|İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi
|Profesör
|1
Ağız yüz çene cerrahisi uzmanı olmak. Kraniofasyal cerrahi, kraniosinostoz ve çocuk çene kırıklarında ve temporomandibular eklem cerrahisinde deneyimi ve
|148
|İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyasyon Onkolojisi
|Doçent
|1
Mide kanserli hastalarda uygulanan abdominal radyoterapi sonrası vertebra fraktürü ve osteoporoz gelişimi üzerine çalışması olmak.
|149
|İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Tıbbi Patoloji
|Profesör
|1
Endokrin patoloji konusunda deneyimli olmak. Jinekopatoloji ve endokrin patoloji ile ilgili çalışması olmak.
|150
|İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Üroloji
|Profesör
|1
Üriner sistem taş hastalığı ve ultrason rehberliğinde perkütan nefrolitotomi operasyonu konusunda tecrübeli olmak.
|151
|İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek
İhtisas SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
Sol- sağ şantlı kalp hastalarında intersellüler ve vasküler adezyon molekül ile ilgili çalışması olmak.
|152
|İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
Gastroenteroloji Cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Mide kanseri ve kolorektal kanserde tümör marker 'ları konusunda çalışmaları olmak. Kolon anastomozu iyileşmesi ile ilgili
|153
|İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek
İhtisas SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
Perifer arter ve Karotis arter darlıklarında balon ve stentleme işlemlerinde deneyimli olmak. Karotis stetlemenin göz
|154
|İstanbul Kartal
Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
Kalp nakli yapılanların kardiyak allograft vaskulopatide ile
|155
|İstanbul Kartal
Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
Periferik vasküler girişimler konusunda deneyimli olmak.
|156
|İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
Frontal QRS-T açısının TAVI yapılmış hastalardaki prognostik önemi konusunda çalışması olmak. Frontal QRS- T açısının tek damar koroner arter darlığının hemodinamik
|157
|İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Doçent
|1
Uyku apne sendromunun derecesi ve koroner plak yükü ile galectin 3 düzeyi arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
|158
|İstanbul Okmeydanı SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
Nefroloji yan dal uzmanı olmak.Kontrast nefropatinin doku lipid peroksidasyonu üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
|159
|İstanbul Okmeydanı SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Doçent
|1
Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Erken evre akciğer kanserinde ERCC1 ve ERCC2 polimorfizmi konusunda
|160
|İstanbul Okmeydanı SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Nükleer Tıp
|Profesör
|1
Karaciğer yağlanmalarının karaciğerin FDG tutulumuna etkisi konusunda çalışması olmak.
|161
|İstanbul Okmeydanı SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyoloji
|Profesör
|1
Girişimsel radyoloji alanında tecrübeli olmak. 3 Tesla MR'de primer ve metastatik karaciğer malinitelerinde düşük ve yüksek (1600-2000) B değerlerinin yararı konusunda
|162
|İstanbul Prof.Dr.
N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göz Hastalıkları
|Profesör
|1
Optik koherens tomografide arka kutup asimetri analizinin normatif verileri ile ilgili çalışması olmak.
|163
|İstanbul SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
Prematüre Retinopatisi ile ilgili çok merkezli çalışması olmak.
|164
|İstanbul SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
Büyük ve çoklu koledok taşlarının tedavisinde çoklu plastik stent yerleştirilmesi konusunda çalışması olmak.
|165
|İstanbul SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
Boyun diseksiyonu konusunda eğitici ve deneyim sahibi
|166
|İstanbul SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
Tiroid disfonksiyonlarında sol atriyal mekanik fonksiyonları ile ilgili çalışması olmak.
|167
|İstanbul SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyoloji
|Profesör
|1
Girişimsel Nöroradyoloji tecrübesi, difuzyon tensör ve yapay zeka alanında çalışması olmak.
|168
|İstanbul SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Tıbbi Patoloji
|Profesör
|1
Pankreatobiliyer sistem, baş boyun sistemi,gastrointestinal sistem, deri, gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler
|169
|İstanbul SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Tıbbi Patoloji
|Profesör
|1
Nöroendokrin özellikler gösteren meme karsinomları konusunda çalışmaları olmak.
|170
|İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göğüs Cerrahisi
|Profesör
|1
Uyanık hastalarda intertisyel akciğer hastalığında cerrahi biyopsi ile ilgili çalışması olmak.
|171
|İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göğüs Cerrahisi
|Profesör
|1
Senkron beyin metastazı bulunan akciğer kanserinde cerrahi rezeksiyon sonuçları konusunda çalışması olmak.
|172
|İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Göğüs Hastalıkları
|Profesör
|1
Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak,Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. Obstürktif ve restriktif akciğer hastalıklarının yoğun bakım süreci ile ilgili çalışması olmak.
|173
|İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Göğüs Hastalıkları
|Profesör
|1
Akciğer kanserinde gen polimorfizmi ve kronik obstrüktif akciğer hastalığında bazı maddelerin etkinliği konularında çalışmaları olmak.
|174
|İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Göğüs Hastalıkları
|Profesör
|1
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Girişimsel Bronkoloji deneyimi olmak. Uyku apnesi ile ilgili çalışmaları olmak.
|175
|İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Göğüs Hastalıkları
|Profesör
|1
Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak. Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak.Interstisyel akciğer hastalıklarında yoğun bakım süreci ve uzun dönem takipleri, invaziv mekanik ventilasyondan ayırma süreci(weaning) ile ilgili çalışması
|176
|İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Göğüs Hastalıkları
|Profesör
|1
Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak. Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. Solununum mekaniği ve yoğun bakım ile ilgili çalışmaları olmak. Araştırma planlama ve eğitimi konusunda ve bu konuda eğiticilerin eğitimi konusunda
|177
|İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olmak. Pediatrik HIV ve çocukluk çağında probiyotik kullanımı ve mikrobiyota ile ilgili çalışmaları olmak.
|178
|İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
Nefroloji yan dal uzmanı olmak.FMF bağlı amiloidozlu olan böbrek nakli olmuş hastalarda mortalite çalışması yapmış olmak. Periton diyaliz hastalarında sklerozan enkapsule peritonitin risk faktörleri ve prognozu hakkında çalışması
|179
|İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Doçent
|1
Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Normokalsemik primer hiperparatiroidizm tanılı hastaların metabolik profillerinin değerlendirilmesi ile ilgili
|180
|İstanbul Şişli Hamidiye Etfal
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyoloji
|Profesör
|1
Abdominal radyoloji konusunda deneyimli olmak. Hepatik fibrozis'de difuzyon MR ile ilgili çalışması olmak.
|181
|İstanbul Şişli
Hamidiye Etfal SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
Tekrarlanan transkraniyal manyetik stimülasyon (tTMS) ile ilgili çalışmaları olmak. Adli psikiyatri deneyimi olmak.
|182
|İstanbul Ümraniye SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak. İskemi-reperfüzyon konusunda deneysel çalışması olmak.
|183
|İstanbul Ümraniye SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Çocuk Cerrahisi
|Profesör
|1
Çocuklarda akut karında klinik ve radyolojik görüntüleme ve yanık yaralanmaları konusunda çalışmaları olmak.
|184
|İstanbul Ümraniye SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
|Profesör
|1
Çocuk Hematoloji ve Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Terapötik aferez sertifikası ve deneyimi olmak. Pediatrik kemik iliği nakli ve kan bankacılığı konusunda deneyimi ve
|185
|İstanbul Ümraniye SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
|Profesör
|1
Prebiyotik, probiyotik ve mikrobiyota konusunda çalışmaları olmak.
|186
|İstanbul Ümraniye SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Deri ve Zührevi Hastalıkları
|Profesör
|1
Deri lenfomalari ve fototerapi konusunda deneyimli olmak.
|187
|İstanbul Ümraniye SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
Fournier Gangreni, L Karnitine Üzerine çalışmaları olmak ve Avrupa Koloproktoloji Board Sertifikası sahibi olmak.
|188
|İstanbul Ümraniye SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
Çocuk kalp damar cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Homogreft kalp kapakçığı doku bankacılığı ile ilgili tecrübesi
|189
|İstanbul Ümraniye SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
Modifiye Norwood operasyonu yapılan hastaların anestezi ve postoperatif yönetimi konusunda çalışması olmak.
|190
|İstanbul Ümraniye SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji
|Profesör
|1
Skolyoz cerrahisi, spina bifida cerrahisi ve interbody fusion cerrahisi alanlarında çalışmaları olmak.
|191
|İstanbul Ümraniye SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji
|Profesör
|1
Torakolomber bileşke kırıklarında posterior fiksasyonların karşılaştırılması ile ilgili çalışması olmak.
|192
|İstanbul Ümraniye SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Tıbbi Patoloji
|Profesör
|1
Hematopatoloji ve Dermatopatoloji konusunda deneyimli olmak. Deri lenfomaları konusunda çalışmaları olmak.
|193
|İstanbul Ümraniye SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Üroloji
|Dr. Öğr. Üyesi
|3
Mesane kanserinin robotik cerrahi tedavisi alanında çalışması olmak.
|194
|İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Doçent
|1
Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda sarkopeni ve mortalite ilişkisi ile ilgili çalışması olmak.
|195
|İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göğüs Cerrahisi
|Profesör
|1
Yaşlı hastalarda akciğer kanseri ve cerrahisi konusunda deneyimi ve çalışması olmak.
|196
|İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Göğüs Hastalıkları
|Profesör
|1
Büyük hava yolları darlıklarında endobronşial tedavi ve Mediastinal lenf bezlerinde endobronşial ultrasonografi alanında çalışmaları olmak. En az 10 yıllık girişimsel
|197
|İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Göğüs Hastalıkları
|Profesör
|1
Sigara bağımlılığının genetik özellikleri, sigara bıraktırma ve akciger kanseri alanında çalışmaları olmak.
|198
|İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Göğüs Hastalıkları
|Doçent
|1
Girişimsel bronkoskopi ve akciğer karsinoid tümörlerinin bronkoskopik eksizyonu konusunda çalışması olmak.
|199
|İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Tıbbi Patoloji
|Profesör
|1
Akciğer adenokarsinomlarında patern analizi konusunda çalışması olmak. Bronş duvarında sınırlı skuamöz hücreli karsinomlar hakkında çalışması olmak.
|200
|İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|Profesör
|1
Preeklampsi gelişen gebelerde fetal gelişme geriliğinin nedenleri konusunda çalışması olmak.
|201
|İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Tıbbi Genetik
|Profesör
|1
Metabolik sendrom ve Diabetes mellitus'ta DNA hasarı ile ilgili genetik çalışmaları olmak ve en az 5 yıl prenatal tanı sitogenetik ve moleküler rutin çalışma deneyimine sahip
|202
|İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Tıbbi Patoloji
|Doçent
|1
SIL-ASC-H yi de içeren HPV ilişkili servikal lezyonlar konusunda çalışmaları olmak.
|203
|İzmir Bozyaka SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Beyin ve Sinir Cerrahisi
|Profesör
|1
Lomber Juxtafaset kistlerinin cerrahisi ile ilgili ve beyin A1 anevrizmaların tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak.
|204
|İzmir Bozyaka SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
Cerrahi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Hidatik kistler ve nükslerinin cerrahisi konusunda çalışması olmak.
|205
|İzmir Bozyaka SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
Mide kanserli hastalarda D2 Lenfadenektomiden sonra yüksek debili şilöz asitin yönetimi ile ilgili çalışması olmak.
|206
|İzmir Bozyaka SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göz Hastalıkları
|Profesör
|1
Gözün mantar enfeksiyonları üzerine deneysel çalışmaları olmak. Oküler elektrofizyoloji ve kornea nakli konusunda deneyim sahibi olmak.
|207
|İzmir Bozyaka SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
Yaşlı Sağlığı doktorası yapmış olmak. Geriatrik popülasyonda yutma fonksiyonu bozukluğu konusunda
|208
|İzmir Bozyaka SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Nöroloji
|Profesör
|1
Multipl sklerozda optik nörit değerlendirmesinde vizüel testler konusunda çalışması olmak.Uyku tıbbı hekimliği sertifikası olup, uyku merkezinde çalışma deneyimine sahip
|209
|İzmir Bozyaka SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji
|Profesör
|1
Suprakondiler femur kırıklarında minimal invaziv tedavi ve kalkaneus kırıkları hakkında çalışmaları olmak.
|210
|İzmir Bozyaka SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Üroloji
|Profesör
|1
İlerlemiş prostat kanserinde androjen baskılama tedavisinin kognitif etkileri ile ilgili çalışması olmak. Prostat kanserinde yüksek dereceli tersiyer gleason paterni ile ilgili çalışması
|211
|İzmir Bozyaka SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Üroloji
|Profesör
|1
Üreter taşlarının endoskopik yaklaşımında, perkütan nefrolitotomi ve nefrostomi cerrahisi ve komplikasyonları
|212
|İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve
Cerrahisi SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Çocuk Cerrahisi
|Profesör
|1
Avrupa Çocuk Cerrahisi Board belgesine sahip olmak ve Karaciğer Alveolar Ekinokokkozis cerrahisi konusunda
|213
|İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
Pulmoner hipertansiyonlu doğuştan kalp hastalıklı çocuklarda trombosit aktivasyon markerları ve tamir edilmiş fallot tetralojili olgularda egzersizle global deformasyon parametrelerinin değerlendirilmesi alanında çalışmaları
|214
|İzmir Dr. Behçet Uz
Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
Çocuk yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. Kateter ilişkili enfeksiyonlarda önlem konusunda çalışması olmak.
|215
|İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve
Cerrahisi SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Doçent
|1
Çocuk Palyatif Bakım konusunda deneyimli olmak. Gastroenteritlerde Neutrophil gelatinase-associated lipocalin
|216
|İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve
Cerrahisi SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk ve Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
|Doçent
|1
Çocukluk ve ergenlik başlangıçlı bipolar bozuklukta nörotrofin düzeyleri konusunda çalışması olmak.
|217
|İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Göğüs Hastalıkları
|Profesör
|1
Endobronşial ultrasonografi rehberliğinde transbronşial iğne ile alınan örneklerde 18F-FDG PET görüntüleme SUVmax değeriyle malignite olasılığının ilişkisi konusunda çalışması
|218
|İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve
Cerrahisi SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Göğüs Hastalıkları
|Doçent
|1
Onkoloji alanında yoğun olarak çalışan göğüs hastalıkları uzmanlarının ötanaziye yaklaşımını içeren çalışması olmak.
|219
|İzmir Dr. Suat Seren
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. Yeni kapalı döngü ventilasyon modları ve weaning ile ilgili çalışmaları olmak.
|220
|İzmir Tepecik SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Aile Hekimliği
|Profesör
|1
Obez hastalarda uyku apnesinin klinik özelliklerinin STOP Bang ölçeğiyle birlikte incelenmesi konusunda çalışması
|221
|İzmir Tepecik SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Beyin ve Sinir Cerrahisi
|Profesör
|1
Omurga biyomekaniği konusunda laboratuvar çalışması olmak.
|222
|İzmir Tepecik SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
Hematopoetik kök hücre infüzyonunun dolaşımdan uzaklaştırılma süresi konusunda çalışması olmak.
|223
|İzmir Tepecik SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
Eversiyon ve Klasik Karotid endararterektomi tekniklerinin
|224
|İzmir Tepecik SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
Beta talasemi majör hastalarında kardiyak tutulumun değerlendirildiği çalışması olmak.
|225
|İzmir Tepecik SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Üroloji
|Profesör
|1
Robotik ve laparoskopik cerrahi konusunda deneyimli olup, laparoskopik nefrektomide damar kontrolü ile ilgili çalışması
|226
|Kayseri SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
Diz osteoartritinde manyetik rezonans terapi ve platelet rich plasma ile ilgili çalışmaları olmak.
|227
|Kayseri SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
Perianal fistül ve meme kitlelerinde termal görüntüleme ile ilgili çalışmaları olmak.
|228
|Kocaeli Derince SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyoloji
|Profesör
|1
Böbrek nakli bekleme listesindeki hastalarda tarama mamografisi konusunda çalışması olmak.
|229
|Kocaeli Derince SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Üroloji
|Profesör
|1
Peyronie hastalarında serum eser element düzeyi ile ilgili çalışması olmak.
|230
|Konya SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Doçent
|1
Geriatri yan dal uzmanı olmak. Alzheimer, sarkopeni ve malnutrisyon alanında çalışması olmak.
|231
|Samsun SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
Romatoloji yan dal uzmanı olmak. Diz osteoartriti fenotipleri ile obezite arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
|232
|Samsun SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Üroloji
|Profesör
|1
Yetişkinlerde inmemiş testiste doppler ultrasonografi ile ölçülen testiküler arter rezistiv indeks değerlerinin testis histolojisini belirlemede klinik önemi konusunda çalışması olmak.
|233
|Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü
|Hava ve Uzay Hekimliği
|Hava ve Uzay Hekimliği
|Dr. Öğr. Üyesi
|3
Karbonmonoksit zehirlenmesinde hiperbarik oksijen tedavisinin kullanımı hakkında çalışması olmak.
|234
|Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü
|Hava ve Uzay Hekimliği
|Hava ve Uzay Hekimliği
|Dr. Öğr. Üyesi
|3
Tıp fakültesi mezunu olmak. Akselerasyon kuvvetlerinin bilişsel fonksiyonlar üzerindeki etkileri konusunda çalışması olmak.
|235
|Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü
|Tıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer
Savunma
|Tıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Savunma
|Dr. Öğr. Üyesi
|3
Tıbbi KBRN alanında doktora yapmış olmak. Sülfür mustard'ın biyobelirteçlerinin deteksiyonu ve ölçümü ile ilgili çalışması olmak.
|236
|Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü
|Tıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer
Savunma
|Tıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Savunma
|Doçent
|1
KBRN doktorası yapmış olmak. KBRN bilim alanında doçent unvanına sahip olmak.
|237
|Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
Uyku apnesinde elektrokardiyografi ile ilgili çalışması olmak.
|238
|Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
AVI ve Elektrofizyoloji/Ablasyon konusunda deneyim sahibi olmak. Ekokardiyografide sistol öncesi A dalgasi ile arterial stifness arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
|239
|Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar
Cerrahisi SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
Kardiyolojik rehabilitasyon sertifikası olmak. Abdominal aort anevrizmasında arterial stiffness konusunda çalışması
|240
|Trabzon Kanuni SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
Altın nano parçacıklarının düşük şiddette lazer etkisi altında hidatik kist protoskoleksleri üzerine etkisi konusunda
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer