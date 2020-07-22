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Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 'A Plus' üniversiteler arasında yer aldı
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl: 2015'te kurulmamıza rağmen ÜniAr tarafından hazırlanan TÜMA 2020 raporunda öğrencilerin beklentilerini üst düzeyde karşılayan 'A PLUS' üniversiteler arasında yer almamız, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın sağlık profesyoneli ihtiyacını karşılamaya yönelik yürüttüğümüz çalışmaların doğal bir sonucudur"
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 'A Plus' üniversiteler arasında yer aldı
22 Temmuz 2020 12:02 - AA
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), öğrencilerin beklentilerini üst düzeyde karşılayan "A Plus Seviye" üniversiteler arasında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan SBÜ, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA-2020) sonuçları kapsamında, "Devlet Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralaması", "Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı" ile "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" alanlarında "A Plus Üniversite" kategorisinde yer aldı.

Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, SBÜ "Üniversitelerin Genel Memnuniyet Sıralaması" kategorisinde 192 devlet ve vakıf üniversitesi arasında 27'inci, "Devlet Üniversitelerinin Memnuniyet Alanlarına Göre Sıralamaları" kategorisinde 125 devlet üniversitesi arasında 14'üncü, "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" sıralamasında 192 devlet ve vakıf üniversitesi arasında 17'inci, "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet" sıralamasında 14'üncü, "Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı" sıralamasında 24'üncü, "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet" sıralamasında 26'ıncı olarak "A Plus" grubu üniversiteler arasında yer aldı.

Çalışmada üniversitelerdeki öğrenme deneyimi, yerleşke ve yerleşke yaşamının doyuruculuğu, öğrenme imkanları ve kaynaklarının zenginlik düzeyi, kişisel gelişim ve kariyer destek olanakları, üniversitelerin verdikleri akademik destek ve ilgi gibi birçok konu değerlendirildi.

Araştırmalarla Türkiye'deki üniversitelerin, öğrencilerini tatmin etme düzeylerinin belirlenmesi, bu kapsamda üniversitelerin, öğrencilerin tatminkar olma düzeyleri temel alınarak sıralanması ve öğrencilerin üniversite deneyimleri hakkında geniş bir bakış açısı sağlanması hedefleniyor.

Çalışma, öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında üniversitelerin ne kadar tatmin edici olduğu hakkında bir fikir sunarken, aday öğrencilerin, velilerin ve politika yapıcıların veri ihtiyacını gidermeye de katkı sağlıyor.

- "Öğrencileri tam donanımlı sağlık profesyonelleri olarak yetiştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversitenin Osmanlı coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamit Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına yönelik bir uygulama olarak açıldığını aktardı.

Tarihten aldıkları ilhamla öğrencileri tam donanımlı sağlık profesyonelleri olarak yetiştirdiklerini vurgulayan Erdöl, şunları kaydetti:

"2015'te kurulmamıza rağmen ÜniAr tarafından hazırlanan TÜMA 2020 raporunda öğrencilerin beklentilerini üst düzeyde karşılayan 'A PLUS' üniversiteler arasında yer almamız, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın sağlık profesyoneli ihtiyacını karşılamaya yönelik yürüttüğümüz çalışmaların doğal bir sonucudur. Bu araştırma aynı zamanda sağlık eğitimi alanında uluslararası kabul gören bir dünya üniversitesi olma hedefimiz ile uyumlu bir şekilde ilerlediğimizin de bir göstergesidir."

Anahtar Kelimeler:

saglik bilimleri universitesi sbu a plus seviye universiteler

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People
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1) cumhur (dr)
22.07.2020 13:49:17
Umarım Covid-19 un aşısını da bulurlar.Sahada doktora çok ihtiyaç var,onlarında bilimsel olan doktorluğu unutup ,vatandaşın istekleri nasıl yapılır,yetki nasıl vatandaşa verilir öğrenmeleri lazım !!!!!
People
0
2) hasan (dr)
22.07.2020 13:23:21
Bu başarı Cevdet hocamızdan kaynaklanıyor. Keşke her rektör onun gibi donanımlı olsa. Maalesef hepsi değil. Sırf yüksek maaş ve döner almak için rektörlüğe atanmak isteyen sadece maaşının artması için döner sermayeye gözünün diken, bilimsel bir yayını olmayan zevattan fayda değil zarar gelir. Galiba ikinci dönem rektör olarak atanmayanların kendilerine çeki düzen vermeleri gerekir. Yoksa yapacağım çok şey vardı diye devlet büyüğüne kızmak sorunu çözmez. Maalesef büyük yetkileri olan rektörlük makamı bazılarını şımartıyor, kendini dev aynasında görüyor, öğretim üyelerinin derdini bile dinlemiyor, kısaca ulaşılamıyor. Ama Allah büyük görev bitince de at inip eşeğe binmiş gibi oluyorlar.
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