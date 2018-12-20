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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dünya Sağlık Örgütü’nün mükemmeliyet merkezi olacak
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi Direktör Yardımcısı Dr. Nedret Emiroğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin, DSÖ’nün Mükemmeliyet Merkezi olması için aciller ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele alanında her türlü donanıma sahip olduğunu belirtti.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dünya Sağlık Örgütü’nün mükemmeliyet merkezi olacak
20 Aralık 2018 - DHA
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DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Direktör Yardımcısı Dr. Nedret Emiroğlu, DSÖ Türkiye Temsilcisi ve Ofis Başkanı Dr. Pavel Ursu ve DSÖ Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Koordinatörü Prof. Dr. Toker Ergüder’den oluşan DSÖ heyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cevdet Erdöl’ü Gülhane Külliyesi’nde bulunan makamında ziyaret ettiler. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Türkiye’de yaşayan Suriyelilere yönelik yürüttüğü 'Evde Bakım Eğitimi' ve 'Çocuk Kalpler Ölmesin' projelerine liderliği ve katkıları için Rektör Erdöl’e teşekkür eden DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Direktör Yardımcısı Dr. Nedret Emiroğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin aciller ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele alanında DSÖ’nün Mükemmeliyet Merkezi olması konusunda Rektör Erdöl’le mutabık kaldıklarını söyledi.

"DSÖ İLE ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTECEĞİZ"

Dr. Nedret Emiroğlu, “Sayın Cevdet Erdöl, tütün ve diğer bağımlılıklarla mücadele konusunda uluslararası düzeyde yaptığı çalışmalarla tanınmış bir isim. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü görevinde hem bağımlılıklarla mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor hem de Türkiye’nin sağlıklı geleceğinin şekillenmesinde önemli çalışmalar yürütüyor. Ziyaretimiz vesilesiyle bu çalışmaları yerinde gördük ve heyecanlandık. Özellikle üniversitenin Afrika’da yürüttüğü çalışmalar her türlü takdire şayan. Sayın Erdöl ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ACİLLER VE BULAŞICI HASTALIKLAR KONUSUNDA DONANIMLI

DSÖ Türkiye Temsilcisi ve Ofis Başkanı Dr. Pavel Ursu da Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin aciller ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele alanında DSÖ’nün Mükemmeliyet Merkezi olması konusunda her türlü donanıma sahip olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye aciller ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele konusunda çok ciddi bilgi birikimine sahip. Bu nedenle Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin DSÖ ile başarılı işlere imza attığına dikkat çeken Rektör Cevdet Erdöl, "DSÖ'yü, kıymetli bir partner olarak görüyoruz. Özellikle mülteciler, mazlumlar başta olmak üzere sağlık hizmeti ihtiyacı içindeki insanlara erişimi hususunda her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. DSÖ ile iş birliğimizi hem daha resmi hem de işlevsel bir hale getireceğiz" şeklinde konuştu ve Dünya Sağlık Örgütü yetkililerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

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