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Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Türk Kızılay iş birliği protokolü imzaladı: Akademik dünyaya yeni bir nefes
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Bizim baştan beri irtibatımızda bir eksikliğimiz yok. Birlikte yaptığımız pek çok çalışma var ama bundan sonra bunları daha da geliştirerek daha kapsamlı hale getirmeyi düşünüyoruz." dedi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Türk Kızılay iş birliği protokolü imzaladı: Akademik dünyaya yeni bir nefes
13 Şubat 2019 - AA
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ile Türk Kızılay arasında, acil durum müdahale kapasitesinin artırılması, ihtiyaç sahibi ülkelerdeki insanlara sağlık hizmetinin daha etkili bir şekilde sunulması gibi çeşitli konuları kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Kızılay'ın, sağlık hizmetleri alanına giren faaliyetlerinin, tarafların vizyon, misyon ve stratejilerine uygun şekilde müşterek olarak gerçekleştirilmesinde, sorumlulukları ve iş birliğini düzenlemek amacıyla hazırlanan protokol, SBÜ Rektörlük binasında düzenlenen törenle imzalandı.

Törene, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar ve SBÜ Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Akdoğan katıldı.

Prof. Dr. Erdöl, yaptığı konuşmada, Kızılay ile bazı konularda geniş kapsamlı bir protokol yaptıklarını dile getirerek, "Bu protokol kağıt üzerinde gecikmiş bir protokol. Aslında bizim baştan beri irtibatımızda bir eksikliğimiz yok. Birlikte yaptığımız pek çok çalışma var ama bundan sonra bunları daha da geliştirerek, daha kapsamlı hale getirmeyi düşünüyoruz. Bu konuda bize üniversite olarak hangi görev düşüyorsa Kızılay neferi olarak daima yanında olacağız diyorum." diye konuştu.

Kerem Kınık da Türk Kızılay'ın tarihçesine ilişkin bilgi vererek, iki kurumun birlikte faaliyetler yaptığını dile getirdi.

Kınık, şöyle devam etti:

"Bu faaliyetleri yürütürken yapıp ettiklerimizin akademik bir gözle incelenip, değerlendirilmesi, bunların akademik dünyaya aktarılabilmesi, yeni modeller geliştirilerek memleketimizin, toplumumuzun ve dünyadaki ihtiyaç sahibi mazlumların ihtiyaçlarının yenilikçi araç, model ve sistemlerle giderilmesi için benzer vizyonları taşıyoruz. Sağlık Bilimleri Üniversitemiz de sadece Türkiye içerisindeki eğitim ve araştırmanın amiral gemisi değil, özellikle mazlum coğrafyalarda da açmış olduğu okullarla bu faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesine akademik kapasitesi bakımından baktığımızda dünyanın en büyük üniversitesi. Atılacak bu imzaların ve iş birliğinin yeni dönemde de hem insan acısını dindirmeye hem de akademik dünyaya yeni bir nefes katmaya vesile olmasını temenni ediyorum."

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