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Sağlık Bilimleri Üniversitesi ters göçe katkı için Nature ve Science'e ilan verdi... Yoğun ilgi var!
TÜRKİYE’NİN sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, moleküler biyoloji ve genetik, moleküler onkoloji, moleküler tıp, nanotıp, kişiselleştirilmiş tıp, rejeneratif tıp, nörobiyoloji, biyoinformatik, biyoteknoloji, biyomühendislik ve biyomalzeme gibi alanlarda başarı yakalamış uluslararası projeleri ve bilim insanlarını Türkiye’ye transfer etmek üzere harekete geçti.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ters göçe katkı için Nature ve Science'e ilan verdi... Yoğun ilgi var!
19 Eylül 2018 - DHA
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Uluslararası tanınırlığı olan bilim adamlarını bünyesine katarak tersine beyin göçüne de katkı sağlamayı planlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, dünyanın en iyi bilim dergileri arasında gösterilen ‘Nature’ ve ‘Science’ dergilerine ilan verdi. İlanı kısa bir süre önce yayınlamalarına rağmen yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, başvuruları akademik niteliklerine, uluslararası deneyimlerine ve Ar-Ge faaliyetlerine bakarak değerlendireceklerini ve uygun bulunanları da üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde araştırma yapmak ve yerli akademik personel yetiştirmek üzere istihdam edeceklerini söyledi.

Başvurular arasında Amerika, Avustralya, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin en saygın üniversitelerinden mezun olmuş ve dünyanın farklı üniversitelerinde tecrübe kazanmış çok sayıda akademisyen bulunduğuna dikkat çeken Rektör Erdöl şunları söyledi:

"Dünyada adeta beyin avcılığı yapan bazı ülkeler var. Maalesef en parlak beyinlerimizi yıllarca bu ülkelere kaptırdık, kaptırmaya da devam ediyoruz. Sadece ABD'de 5 bine yakın Türk bilim insanı hem yaptıkları bilimsel çalışmalar hem de geliştirdikleri tıbbi yöntemlerle bilim dünyasında çığır açıyorlar. Beyin avcısı ülkeler arasında Kanada, Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Batı ülkeleri başı çekiyor. Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan süreklilikle beyin göçünün durdurulmasına, yuvaya dönüşün hızlandırılmasına dikkat çekerek ve önce kendi bilim insanlarımızı, ardından dünyanın bilim çevrelerini Türkiye'ye çekmeyi başarmamız gerektiğini ifade etmektedir."

"NATURE VE SCİENCE DERGİLERİNE İLAN VERİLDİ"

Şu ana kadar yaklaşık 60 başvuru aldıklarını vurgulayan Rektör Erdöl, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak Cumhurbaşkanımızın bu hassasiyetleri doğrultusunda harekete geçtik. İnsanımızın donanımını artırmak, donanımlı insanımızı başka ülkelere kaptırmamak, bilakis tersine beyin göçü sağlamak amacıyla dünyanın en iyi bilim dergileri arasında gösterilen ‘Nature’ ve ‘Science’ dergilerine ilan vererek uluslararası projeleri ve bilim insanlarını ülkemize davet ettik. Amerika, Rusya, Malezya, Singapur, Avusturalya, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Kolombiya gibi dünyanın çok farklı bölgelerinden şu ana kadar yaklaşık 60 başvuru aldık ve başvuru alma sürecimiz devam ediyor. Dünyaca ünlü Berkley, Biyomedicine Enstitüsü, Birmingham, London Üniversitelerinde çalışan çok sayıda akademisyen başvuranlar arasında. Kolombiya’dan başvuru yapan bir profesörün 221, İtalya’dan başvuran diğer bir adayın 429 uluslararası yayını bulunuyor. Bünyemize dahil edeceğimiz bu akademisyenler üniversitemizde kuracağımız araştırma ekibine çok büyük katkılar sunacaklar" dedi.

"DÜNYADA SES GETİREN BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"

Söz konusu bilim adamlarını yeni eğitim-öğretim yılında bünyelerine kazandırmak için akademik değerlendirme komisyonlarını oluşturduklarını söyleyen Erdöl, "Komisyonlarımızın olumlu bulacağı projelere niteliğine göre start vereceğiz. Gelecek bilim insanlarının maaşlarını da akademik başarılarına göre belirleyeceğiz. Bu bilim adamlarının Ar-Ge projeleri ile beraber gelmelerinin kritik öneme sahip olduğunu ve dünyaya öncülük edecek projelere yerli akademisyenlerin entegrasyonunun Türk bilim dünyası için stratejik bir hamle olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Attığımız bu adımla inanıyorum ki ülkemizin başta savunma sanayii olmak üzere pek çok alanda yakaladığı başarıyı sağlık alanında da yakalayacağız. Yapacağımız çalışmalarla araştırma geliştirme, inovasyon, markalaştırma, patent alanlarında özellikle mevcut durumu kat be kat artmak suretiyle dünyada ses getiren başarılara imza atacağız" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

saglik bilimleri universitesi prof dr cevdet erdol

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13
1) Kaan Sapab (Doktor)
19.09.2018 12:41:07
Evet beyin gocunu geri cevirmeyi destekliyoruz. Ama neden kendi hastanelerinizde calisan insanlara cifte standart uygulayip hic bir liyakati olmayan onsanlara aidiyet yuzunden kadro verirken herhangi bir islami gruba ait olmayan liyakat sahibi insanlari disliyorsunuz pek anlamis degilim. Beyin gocunun kaynagi bu zaten
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2
2) Hakan Güllü (Dr)
19.09.2018 12:28:47
Hastanelerimiz medikal teknoloji ile dolu
hepsi ithal hepsi borca alınmış
1 milyon dolarlık makine günde 6 saat çalışıyor 18 saat boş
8 saatlik iş olunca yeni makine
1. makineyi 16 saat çalıştırmak istesen 657 diye bir devlet memuru yasası var kimseyi 10 dak fazla çalıştıramazsın
2. makinaya vereceğin 1 milyon doları makinayı 16 saat çalıştırıp mesai yapan işçiye ödesen boşuna 1 milyon dolar vermemiş olursun
bu makinaların teknolojik ömrü en fazla 10 sene kullansan da kullanmasanda eskir yada demode olur
bir makinayı sonuna kadar kullan sonra 2. makinayı al
uygun ve yeterli mesai ücreti versen ithalata harcadığın parayı kendi personeline versen de ülkemiz kazansa olmaz mı?
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0
3) Hakan Güllü (Dr)
19.09.2018 12:20:51
Gelişmiş ülkeler bir malzemeyi yada ilacı katma değeri yüksek olduğu sürece üretiyor bizlere satıyor
Karlılık azaldığında bizlere üretim teknolojisini satmaya başlıyor bu teknoloji satışından yüksek karlar elde ediyor
Bizde devlet teşviği de var aynı malzemeyi 1-2-4-8-16 şeklinde artarak üretmeye talip firmalar oluyor
her biri türkiyenin tüm ihtiyacını karşılayabilecek 20 tane firma birbirini batırmak için çalışıyor
ithal edilen bi dünya makine ve teknoloji elimizde şişiyor 10 firma iflas ediyor geri kalanlarda yeterli kar elde edemediğinden ARGE ye para ayıramıyor
Ülke ihtiyacını karşılar 3 tane firma üretim tesisi kurduğunda bu üretim alanı kapatılmalı 20 firma daha işe soyunup birbirini batırmamalı
İthal ürünlerde yerli üretime vergi avantajı olmalı
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0
4) Hakan Güllü (Dr)
19.09.2018 12:10:46
Türkiye'ye geldi.....
çalışsan da çalışmasan da maaş var!
Üniversitedeki yerin garanti!
Ürettiğin bilim para etmiyor!
Üstelik biraz çalışsan kendini göstersen, çevrendekiler rahatsız olur seni de rahatsız ederler!
Niye çalışsın bu adam???
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0
5) aydin sinal (hekim)
19.09.2018 11:57:42
giris imtihani yapilacakmi?
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