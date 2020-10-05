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Sağlık Bilimleri Üniversitesinden 'Ali Edizer' açıklaması
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, görevden alınan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'in üniversiteyle akademik ve idari anlamda hiçbir bağının bulunmadığını bildirdi
Sağlık Bilimleri Üniversitesinden 'Ali Edizer' açıklaması
05 Ekim 2020 15:18 -
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi, görevden alınan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'in üniversiteyle akademik ve idari anlamda hiçbir bağının bulunmadığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, " 'GATA başhekim yardımcısından skandal sözler' başlığıyla yazılı ve görsel medyada haberlere konu olan ilgilinin üniversitemizle akademik ve idari anlamda hiçbir bağı bulunmamaktadır." denildi.

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden almıştı.

Anahtar Kelimeler:

dr ali edizer saglik bilimleri universitesi

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1) Ömer Hayyam (Son Ütücü)
05.10.2020 16:39:30
Halbuki dini bütün,abdestinde namazında Nur Yüzlü bir Hoca gibi görüküyor.Kimi rahatsız etti bu durum?.Saraya danışman olarak atansa daha iyi olurdu!
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