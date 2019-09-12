Sağlık Bilişim Dünyasının Liderleri İstanbul’da buluşuyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sağlıkta dijital dönüşümdeki başarısı ile uluslararası alanda marka değerini yükselten Türkiye'nin, çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Türkiye'nin sağlık alanında dünyanın örnek aldığı başarılara imza attığı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye, sağlıkta dijitalleşme konusunda katettiği mesafe ile gelişmiş Batı ülkeleri arasından sıyrılarak Avrupa lideri olmayı başardı. Bu yıl itibarıyla HIMSS EMRAM derecelendirmelerinde Türkiye, 2 hastane 'seviye 7' ve 164 hastane 'seviye 6' olmak üzere 166 kağıtsız hastane ile tüm Avrupa ülkelerini geride bıraktı.

HIMSS EMRAM ölçeği, sağlık tesislerinde dijitalleşme sürecini ve seviyesini uluslararası standartlarda ölçerek akredite ediyor. HIMSS ile yapılan protokol kapsamında hastanelerde tüm işlemlerin dijital ortama taşınarak hastanelerin kağıttan arındırılması, tanı ve tedavi hizmetlerine hız ve kalite kazandırılması sağlanıyor. Bu model ile hastaneler 1 ile 7 arasında derecelendirilerek dijital sürecini 6'ncı ve 7'nci seviyeye kadar tamamlamış hastaneler belgelendiriliyor. Türkiye'nin en büyük sağlık bilişim etkinliği olan HIMSS'19 Eurasia-Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek."

65 ülkenin sağlık bakanları davet edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fuara 65 ülkeden sağlık bakanları ve üst düzey yetkilileri davet etti.

Bakan Koca, davetinde Türkiye'nin sağlıkta dijital dönüşüm başarısı ve tecrübesi ile kendi vatandaşlarına daha kaliteli sağlık hizmeti sunarken bölge ülkelerine de öncülük edeceğini belirtti.

Türkiye'nin bu başarısı ve sağlık turizmi potansiyeli ile sağlık bilgi ve endüstrisi ihracat kapasitesinin de katlanarak artacağını vurgulayan Koca, böylelikle ekonomik hedeflere daha çabuk ulaşacağına işaret etti.