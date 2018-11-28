Sağlık çalışanı 1 milyonu hekim sayısı 150 bini geçti

MEDİMAGAZİN-Sağlık insan gücünde 2002 ve 2018 yıllarının değerlendirildiği sunum raporunda 2002 yılında sağlık sektöründe toplan 378 bin 2008 yılında ise 1 milyon 26 bin kişinin görev aldığı belirtildi.

Uzman hekim başına düşen nüfusun da açıklandığı raporda illere göre hekime sayısının 2002 yılına göre daha adil ve dengeli dağıldığı açıklandı. Aralık 2002 yılının değerlerine göre uzman hekim başına düşen nüfusun en fazla ve en az olduğu il arasındaki oran 1/13 iken 2018’de aynı oran 1/3 olarak görüldü.

Ekim 2018 verilerinden yararlanılarak sağlık çalışanlarının sayılarının derlendiği raporda toplam sağlık çalışanı sayısı 1 milyon 26 bin olarak görülürken; OECD sağlık verilerinde 100 bin kişiye düşen toplam hekim sayısı en düşük olan ülke Türkiye.

Hekim sayısındaki artışın toplum genelinde yetersiz kaldığı işaret edilen analize göre, 1 milyon 26 bin sağlık çalışanı içinde 157 binin tıp hekimi olduğu belirtildi. Meksika, Şili ve Güney Kore’nin gerisinde kalan Türkiye’de hekim sayısındaki artışın toplam nüfusa oranındaki azlık hekim sayısındaki artışın az olduğunu gösteriyor. Açılan yeni tıp fakültelerinin hekim sayısına niteliksel katkısı soru işareti oluşturuyor.



Yine OECD sağlık analizine göre 100 bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı da diğer ülkelere kıyasla 272 olarak son sırada yer alıyor.