Sağlık çalışanı 10 çifte toplu nikah töreni

Çiftlerin nikahlarını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıyarken, organizasyona ünlü isimler de katıldı.

Korona virüsle mücadele sürecinde en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına vefa göstermek adına anlamlı bir etkinlik düzenlendi. “Sağlık Çalışanları İçin El Ele” organizasyonunda kura ile seçilen ve evlilik hazırlığında olan 10 sağlık çalışanı çiftin nikah, kokteyl, gelinlik, damatlık, kına gecesi, saç makyaj, ulaşım, balayı, boğaz turu, fotoğraf, orkestra gibi giderleri, sektörde faaliyet gösteren çeşitli firmaların işbirliğiyle karşılandı. Sağlık çalışanı 10 çift, Üsküdar’da bir restoranda düzenlenen organizasyon ile bir ömür boyu mutluluğa evet dedi. Çiftlerin nikahını ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıldı. Organizasyona Tanju Çolak, Hayko Cepkin, Murat Kurşun, Faik Öztürk gibi ünlü simalar da katıldı.

"TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Dünyaevine giren Kübra Seferoğlu, “Bu zorlu süreçte bizlere destek vererek biraz da olsa moralimizi düzelten, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Evlenen damatlardan Serkan Çilek, “Bu organizasyonda emeği geçen herkse çok teşekkür ediyoruz. Tüm sağlık çalışanları adına teşekkür ediyoruz” dedi.

"BİZE ÇOK GÜZEL BİR MOTİVASYON OLDU"

Düzenlenen organizasyonda evlenen bir sağlık çalışanı, “Çok yorulmuştuk pandemi dönenimde. Çok yıpranmıştık. Ailelerimizden uzak kalmıştık. Bize çok güzel bir motivasyon oldu. Çok güzel bir organizasyon oldu. Biz çok mutlu olduk. Fark edildiğimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN: SAĞLIK BAKANIMIZ, SAĞLIK MÜDÜRÜMÜZ, ONLAR DA ASLINDA EV SAHİBİ

Nikah töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bu akşam hepimiz ev sahibiyiz. Hepimiz düğün sahibiyiz. Burada çok özel bir işbirliği var. Türk futbolunun efsane kralı Tanju Çolak da bizimle. Sağlık Bakanımız, Sağlık Müdürümüz, onlar da aslında ev sahibi. Projenin bir başka ortağı. Huzurlarınızda başta Sağlık Bakanı olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına millet olarak gerçekten teşekkür ediyoruz. Onlar bu sürecin kahramanları” dedi.