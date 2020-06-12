Sağlık çalışanı ailesine kavuştu: 'Koronayı aştım da geldim'

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Besni Devlet Hastanesi acil servisinde çalışan Mahmutcan Müslümoğlu, 5 aylık oğlu Yağız Aslan ve eşi Ayşe Tuğba Müslümoğlu'nu Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesinin yanına bırakarak görev yerine döndü.

Acil serviste 4 ay görev yapan Müslümoğlu, normalleşme adımları ile birlikte izin alarak ailesinin yanına döndü. Aracının üzerine 'koronayı aştım da geldim' ve 'sizi çok özledim' yazılı pankartlar asan Müslümoğlu ailesine sürpriz yaptı.

AİLESİNE 4 AY SONRA KAVUŞTU

Koronavirüs salgını nedeni ile 4 aydır ailesini görmediğini ve böyle bir sürpriz hazırladığını söyleyen Mahmutcan Müslümoğlu, ailesine olan hasretini şu sözlerle anlattı: