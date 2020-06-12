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Sağlık çalışanı ailesine kavuştu: 'Koronayı aştım da geldim'
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde sağlık çalışanı Mahmutcan Müslümoğlu, koronavirüs sürecinde 5 aylık çocuğunu ve eşini memleketine gönderdi. Müslümoğlu, normalleşme adımları ile birlikte ailesinin yanına giderek aracının üzerine 'koronayı aştım da geldim' ve 'sizi çok özledim' yazılı pankartlar asarak sürpriz yaptı.
Sağlık çalışanı ailesine kavuştu: 'Koronayı aştım da geldim'
12 Haziran 2020 09:14 - DHA
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Besni Devlet Hastanesi acil servisinde çalışan Mahmutcan Müslümoğlu, 5 aylık oğlu Yağız Aslan ve eşi Ayşe Tuğba Müslümoğlu'nu Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesinin yanına bırakarak görev yerine döndü.
Acil serviste 4 ay görev yapan Müslümoğlu, normalleşme adımları ile birlikte izin alarak ailesinin yanına döndü. Aracının üzerine 'koronayı aştım da geldim' ve 'sizi çok özledim' yazılı pankartlar asan Müslümoğlu ailesine sürpriz yaptı.

AİLESİNE 4 AY SONRA KAVUŞTU

Koronavirüs salgını nedeni ile 4 aydır ailesini görmediğini ve böyle bir sürpriz hazırladığını söyleyen Mahmutcan Müslümoğlu, ailesine olan hasretini şu sözlerle anlattı:

Besni Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalışmaktayım. Koronavirüs tedbirleri eşimin ve çocuğumun sağlığı için ailesinin yanına bıraktım 4 aylık onların özlemi nedeniyle böyle bir sürpriz yapmayı düşündüm bunu yapmamdaki en büyük amaç eşimin ve çocuğumun özlemiydi. Eşim ve çocuğum bu sürpriz karşısında çok mutlu oldular dedi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus mahmutcan muslumoglu koronayi astim da geldim normallesme

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