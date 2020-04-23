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Sağlık çalışanı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, doktor baba ve hemşire anne, korona virüs tedbirleri kapsamında 1 aydır görmedikleri çocuklarıyla 23 Nisan'da gözyaşları içinde buluştular
Sağlık çalışanı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
23 Nisan 2020 15:24 - İHA
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, doktor baba ve hemşire anne, korona virüs tedbirleri kapsamında 1 aydır görmedikleri çocuklarıyla 23 Nisan'da gözyaşları içinde buluştular.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İskenderun Devlet Hastanesi'nde kalp damar cerrahı olarak görev yapan Dr. Vecih Keklik ve aynı hastanede hemşire olarak olarak görev yapan anne Ayşe Keklik, korona virüs salgınından dolayı tedbir amaçlı çocukları 3 yaşındaki Elif ve 5 yaşındaki Ali'yi 1 ay önce Kadirli ilçesindeki dedeleri Zekeriya Torun'un yanına bıraktılar. 1 aydır çocuklarına hasret olan sağlık çalışanı anne ve baba, 23 Nisan'da çocuklarına sürpriz yapmak için Kadirli ilçesine geldiler. Oturdukları apartmanın girişinde anne ve babasını karşılarında gören küçük çocuklar, gözyaşları içerisinde koşarak anne ve babalarına sarıldılar. İki miniğin, uzun süre annelerinin kucağında saçlarını okşaması ise duygulu anlar yaşanmasına sebep oldu. Apartman sakinleri ise balkondan bu kavuşma anına alkışlayarak destek oldular.

Çocuklarına en güzel 23 Nisan hediyesi olarak böyle bir sürpriz yaptıklarını belirten anne Ayşe Keklik, "23 Nisan hediyesi olarak anne ve babalarını verelim onlara dedik. Çok özledim. Her gün ağladım. Ama sağ olsunlar izin verdiler. Çocuklarımızı gördük" dedi.

Doktor olan baba Vecih Keklik ise "Mutluyuz yavrularımıza kavuştuk. Burnumuzda tütüyorlardı zaten. Çok özlemiştik" dedi.

Dede Zekeriya Torun da, "Çocuklarla çok güzel vakit geçirdik. Zaman zaman anne ve babaları için ağladılar ama kavuşmaları da ayrı bir mutluluk oldu" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:

doktor baba hemsire anne korona virus cocuklarina kavustular

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