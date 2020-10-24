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Sağlık çalışanı başhekim yardımcısına açtığı mobing davasında 30 bin TL tazminat kazandı
Çalıştığı devlet hastanesinde, hamile çocuklar ile ilgili bildirimlerin yapılmadığını ortaya çıkaran İclal Nergiz, dönemin başhekim yardımcısı Akif Akça'ya karşı açtığı mobbing davasını kazandı. Mahkeme, Akça'nın, eski personeli Nergiz'e 30 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti
Sağlık çalışanı başhekim yardımcısına açtığı mobing davasında 30 bin TL tazminat kazandı
24 Ekim 2020 12:16 -
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Hürriyet'in özel haberine göre: Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptığı dönemde, 18 yaş altı 115 çocuğun hamileliklerine ilişkin polise ve savcılığa bildirimde bulunulmadığını ortaya çıkaran İclal Nergiz, anılan dönemde bağlı bulunduğu başhekim yardımcısına karşı da tazminat davası açtı. Dönemin sosyal hizmetlerden sorumlu başhekim yardımcısı Akif Akça'nın, hamile çocuklar ile ilgili yaptığı sorgulamalar nedeni ile kendisine mobbing uyguladığını öne süren Nergiz, 50 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Küçükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması dün görülü.

Skandalı ortaya çıkardı ‘sürgün’de kaldı

'YOLDA GÖRSEM TANIMAM'

Duruşmaya katılan Akif Akça yaptığı son savunmada, davanın reddine karar verilmesini istedi. Halen başka bir hastanede görev yapan Akça savunmasında özetle "Hamile çocuklarla ilgili hakkımda açılmış bir ceza davası var. Bu davanın bekletici mesele yapılması gerekir. Görev yaptığım dönemde hastanede 1500 kişi vardı. Davacıyı yolda görsem tanımam. İdari görevde de olmayan biri. Tanımadığım bir kişiye mobbing yapmam da söz konusu değil" dedi. Mahkeme, Akça'nın, Nergiz'e 30 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Hakkında açılan mobbing davasında karar çıkan Akça ile dönemin sosyal hizmet uzmanı Nazlıcan Dilber hakkında bir de ceza davası açıldı. İki sanığın, 'görevi kötüye kullanma' ve 'kamu görevlisinin suçu bildirmeme' suçunu işledikleri iddia ediliyor.

Anahtar Kelimeler:

iclal nergiz mobing

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