Sağlık çalışanı çift koruyucu tulumla evlendi, canlı yayında düğün yaptı

Eyüpsultan'da yaşayan radyoloji teknikeri Cemre Yetgin ile yoğun bakım hemşiresi Yunus Taştemür çiftinin düğünü yeni tip korona virüs salgını nedeniyle iptal oldu. Düğünleri iptal olan çift nikah töreni yapmak istedi. Çift, geçtiğimiz gün Eyüpsultan Belediyesi Nikah Salonu ve Kültür Merkezi'nde evlendi. Sağlık çalışanı çift nikah töreninde gelinlik ile damatlık yerine koruyucu tulum giydi.

Törene nikah şahitleri dışında kimse katılamazken, çiftin ailesi ve yakınları nikahı salondaki camın arkasından izlemek zorunda kaldı. Sağlıkçı çifte destek olmak isteyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken nikaha video konferans yoluyla katıldı. Köken, "İnşallah daha güzel günlerde anılarınızı anlatırsınız gelecekte çocuklarınıza. Bu dönemin yapısı biraz farklı oldu. Sağlık çalışanları olarak sizleri hem tebrik ediyorum hem de bu özel günde birlikte olmaktan mutlu oldum. Sağolun Allah daim etsin diyorum. Bu süreç bitsin sizi evinizde de ziyaret ederiz inşallah. Tebrik ediyorum, Allah bir yastıkta kocatsın diyorum" dedi. Ayrıca Başkan Köken, çifte nikah memuru aracılığıyla kahve takımı hediye etti.

Nikah töreninin ardından evlerine giden çift tulumlarını çıkararak gelinlik ve damatlık giydi. Sağlıkçı çift, sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak temsili düğün yaptı. Canlı yayına katılan çiftin çok sayıda yakını tebriklerini iletti. Nikah törenini de sosyal medya hesabından paylaşan Cemre Yetgin, "Korona savaşçıları mutluluğa evet dedi. Her şey çok güzeldi, asla unutamayacağımız bir anı oldu. Sn. Deniz Köken Beye çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.