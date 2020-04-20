Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık çalışanı çift koruyucu tulumla evlendi, canlı yayında düğün yaptı
Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle düğünleri ertelenen sağlık çalışanı Cemre Yetgin ve Yunus Taştemür çifti, koruyucu tulumlarını giyip nikah mamasına oturdu. Çift, nikahın ardından sosyal medya hesaplarından canlı yayında temsili düğün yaptı. Nikaha video konferans yoluyla katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Sağlık çalışanları olarak sizleri hem tebrik ediyorum, hem de bu özel günde birlikte olmaktan mutlu oldum" dedi.
Sağlık çalışanı çift koruyucu tulumla evlendi, canlı yayında düğün yaptı
20 Nisan 2020 09:03 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Eyüpsultan'da yaşayan radyoloji teknikeri Cemre Yetgin ile yoğun bakım hemşiresi Yunus Taştemür çiftinin düğünü yeni tip korona virüs salgını nedeniyle iptal oldu. Düğünleri iptal olan çift nikah töreni yapmak istedi. Çift, geçtiğimiz gün Eyüpsultan Belediyesi Nikah Salonu ve Kültür Merkezi'nde evlendi. Sağlık çalışanı çift nikah töreninde gelinlik ile damatlık yerine koruyucu tulum giydi.

Törene nikah şahitleri dışında kimse katılamazken, çiftin ailesi ve yakınları nikahı salondaki camın arkasından izlemek zorunda kaldı. Sağlıkçı çifte destek olmak isteyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken nikaha video konferans yoluyla katıldı. Köken, "İnşallah daha güzel günlerde anılarınızı anlatırsınız gelecekte çocuklarınıza. Bu dönemin yapısı biraz farklı oldu. Sağlık çalışanları olarak sizleri hem tebrik ediyorum hem de bu özel günde birlikte olmaktan mutlu oldum. Sağolun Allah daim etsin diyorum. Bu süreç bitsin sizi evinizde de ziyaret ederiz inşallah. Tebrik ediyorum, Allah bir yastıkta kocatsın diyorum" dedi. Ayrıca Başkan Köken, çifte nikah memuru aracılığıyla kahve takımı hediye etti.

Nikah töreninin ardından evlerine giden çift tulumlarını çıkararak gelinlik ve damatlık giydi. Sağlıkçı çift, sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak temsili düğün yaptı. Canlı yayına katılan çiftin çok sayıda yakını tebriklerini iletti. Nikah törenini de sosyal medya hesabından paylaşan Cemre Yetgin, "Korona savaşçıları mutluluğa evet dedi. Her şey çok güzeldi, asla unutamayacağımız bir anı oldu. Sn. Deniz Köken Beye çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

saglik calisanicift nikah toreni

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.