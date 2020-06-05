Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık çalışanı çift, parkta kıyılan nikahla dünyaevine girdi
KAYSERİ'de, sağlık çalışanı Muhlis Gençay (27) ile Reyhan Oral (25), koronavirüs salgını nedeniyle erteledikleri evliliklerini normalleşme sürecinin ardından gerçekleştirdi. Genç çift, parka kıyılan nikahla dünyaevine girdi.
Sağlık çalışanı çift, parkta kıyılan nikahla dünyaevine girdi
05 Haziran 2020 12:54 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyetiysen olarak çalışan Muhlis Gençay ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyetisyen olan Reyhan Oral çifti, 2 ay önce planladıkları nikahlarını koronavirüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldı. Genç çift, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte nikah için Kocasinan Belediyesi'ne başvurdu. Belediye yetkilileri, nikahın koronavirüs tedbirleri kapsamında Mimarsinan Parkı'nda kıyılmasına karar verdi. Hazırlanan parkta nikah töreni düzenlendi. Çiftin nikahına Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sağlık çalışanları ve çiftin yakınları katıldı. Katılımcıların sosyal mesafe kuralına uyduğu nikahı Başkan Çolakbayrakdar kıydı. Dünyaevine giren çifti yakınları tebrik etti.

'ERTELEMEK ZORUNDA KALDIK'

Koronavirüsten dolayı nikahlarını ertelediklerini ifade eden Reyhan Oral, "Pandemi döneminde evlenecek olsaydık ailemiz yanımızda bulunamayacaktı. Bu nedenle koronavirüsten dolayı  biz de bazı planlarımızı ertelemek zorunda kaldık. Kocasinan Belediyesi Başkanımızın ve İl Sağlık Müdürümüzün sayesinde ailelerimizde bu mutlu günümüze şahit oldular. Umarım bu korona günleri sona erer. Bizler de daha mutlu ve huzurlu sağlıklı günlerimize geri döneriz" dedi.

Damat Muhlis Gençay ise, unutulmaz bir nikah töreni yaptıklarını belirterek, "Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederiz. Yaklaşık 2 aylık bir ertelemeden sonra nikahımızın bu şekilde olması bizleri mutlu etti. Bizler için unutulmaz bir anı oldu" diye konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus parkta dugun salik calisani cift

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.