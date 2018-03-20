Sağlık çalışanı, hastayı sırtında taşıdı

ADIYAMAN-Yunus Emre Mahallesi'nde 6 katlı binanın ün üst dairasinde yaşlılığa hastalığı olan ve ayakları tutmayan 83 yaşındaki Emine Gürsoy, hastalanınca sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri evde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gürsoy'u binanın asansörüne taşıdı.
Emine Gürsoy, asansörden ambulansa ise Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü 112 Başhekimliği'nde görevli Fevzi Güneş, sırtına alarak ambulansa taşıdı. Güneş'in bu davranışını gören vatandaşlar ise teşekkür etti. Gürsoy, ise ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|22/03-25/03
|6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|29/03-31/03
|17. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
|GASTROENT...
|İSTA
|04/04-08/04
|11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ
|18/04-22/04
|2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotasının Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ADAN
|26/04-29/04
|16. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|MUĞL
|03/05-06/05
|9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
|DİĞER
|ANTA