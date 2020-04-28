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Sağlık çalışanı Naime Taş, evinin balkonundan düşerek öldü, eşi gözaltında
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, işitme ve konuşma engelli sağlık çalışanı Naime Taş (35), 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti. Genç kadının balkondan düşme nedeni araştırılırken, olaydan önce tartıştığı öne sürülen 2 aylık eşi Aşkın Taş (29), gözaltına alındı.
Sağlık çalışanı Naime Taş, evinin balkonundan düşerek öldü, eşi gözaltında
28 Nisan 2020 15:17 - DHA
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Olay, dün Boğaziçi Mahallesi Hastane Sokak'ta meydana geldi. Düziçi Devlet Hastanesi’nin ameliyathanesinde sterilizasyon personeli olarak çalışan Naime Taş, 7'inci kattaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle 1'nci kattaki dairenin balkonuna düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Naime Taş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Naime Taş'ın olaydan önce 2 ay önce evlendiği, kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan eşi Aşkın Taş ile tartıştığı öne sürüldü. Aşkın Taş, gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Polis, genç kadının balkondan düşme nedenini araştırıyor.

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naime tas 7inci kattan dustu

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