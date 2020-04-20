Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık çalışanı, sokağa çıkma yasağını delen anne ve babasını polise ihbar etti
Çorum'da acil tıp teknisyeni Ali Baki Eke (24), koronavirüs nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uymayarak komşularıyla birlikte bitki toplamak için evden çıkan ailesini, kolluk kuvvetlerine ihbar etti. Genç teknisyen ailesini ihbar ettiğini, çektiği görüntüyle de sosyal medyadan duyurdu.
Sağlık çalışanı, sokağa çıkma yasağını delen anne ve babasını polise ihbar etti
20 Nisan 2020 09:15 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ÇORUM -  Acil tıp teknisyeni Ali Baki Eke (24), koronavirüs nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uymayarak komşularıyla birlikte bitki toplamak için evden çıkan ailesini, kolluk kuvvetlerine ihbar etti. Genç teknisyen ailesini ihbar ettiğini, çektiği görüntüyle de sosyal medyadan duyurdu.

Kentte, özel bir sağlık merkezinde acil tıp teknisyen olarak görev yapan  Ali Baki Eke, Osmancık ilçesinde yaşayan ailesinin, komşularıyla birlikte bitki toplamak için kırsal alana gittiğini öğrendi. Eke, koronavirüs nedeniyle 'evde kal' ve 'sosyal mesafe' çağrılarına uymadığı gerekçesiyle aile bireylerini uyardı. Uyarılarının dikkate alınmaması üzerine Eke, jandarma, polis ve Belediye Zabıta Amirliği'ni arayarak, ailesini ihbar etti.

'AİLESİNİ İHBAR ETTİ, SOSYAL MEDYADA DESTEK GÖRDÜ'

Genç teknisyen ailesini ihbar etmesine ilişkin sosyal medya hesabından da bir video paylaştı. Eke'nin "Tüm Kolluk Kuvvetlerine çağrımdır. Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim. Ateş düştüğü yeri yakar yarın pişman olacağımız hareketlerinden lütfen kaçınalım zorunlu olmadıkça evlerimizde kalalım" yazılı notu, sosyal medyada beğeni topladı.

Paylaştığı görüntüde evde kal çağrısında bulunan Ali Baki Eke, "Tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs pandemisi hala devam etmektedir. Devletimizin aldığı tedbirler 'Evde Kalın' çağrılarına rağmen insanların şuursuzca, bilinçsizce dışarıda gezmelerini hala anlamıyorum. Bugün kendi ailemi, dışarıya çıktıkları için tüm kolluk kuvvetlerini arayarak şikâyette bulundum. İnsanların, tüm vatandaşların bu tedbirlere neden uymadıklarını hala anlamış değilim. Alınan tedbirler, evde kalın çağrıları tüm insanlığın sağlığı için. Lütfen evde kalın, sağlıklı kalın" dedi.

Anahtar Kelimeler:

acil tip teknisyeni ailesini ihbar etti

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.