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Sağlık çalışanı ter içinde, 'Evde kal' çağrısında bulundu
Zonguldak'ta Atatürk Devlet Hastanesinde çalışan sağlık çalışanın ter içinde kaldığı fotoğraf sosyal medya da büyük beğeni aldı
Sağlık çalışanı ter içinde, 'Evde kal' çağrısında bulundu
08 Nisan 2020 16:35 - İHA
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Zonguldak'ta Atatürk Devlet Hastanesinde çalışan sağlık çalışanın ter içinde kaldığı fotoğraf sosyal medya da büyük beğeni aldı.

Tüm Dünya'yı etkisi altına alan ve Türkiye'de etkisini sürdürmeye eden korona virüs salgını nedeniyle sağlık çalışanları insanların sağlıklarına kavuşturmak için gecesi gündüzüne katarak çalışmalarına devam ediyor.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde protable röntgen bölümünde çalışan Selçuk Yılmaz'ın ter içinde kaldığı fotoğrafı sosyal medya da paylaşması büyük beğeni aldı.

Sağlık çalışanı Selçuk Yılmaz, vatandaşlara evde kal çağrısında bulunarak, ''Yoğun bakımda portable röntgen çekiminden çıktım. Diğer meslektaşlarım katlarda film çekiyorlar. Çekimden çıkınca hepimiz bu durumdayız.Tek isteğimiz evde kal Zonguldak'' dedi.

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