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Sağlık çalışanına hakarete gözaltı: 'Benim paramla burada çalışıyorsun'
Edirne'de sağlık çalışanına hakaret ve tehdit ettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Sağlık çalışanına hakarete gözaltı: 'Benim paramla burada çalışıyorsun'

(ARŞİV)

11 Aralık 2018 - AA
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Alınan bilgiye göre, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisine gelen S.A, hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Nuray Zeytin'den (43), hasta girişi yapmasını istedi.

Zeytin, S.A'ya doktorun bugün endoskopi servisinde olduğunu, perşembe günü muayene için gelmesini belirtti. Bunun üzerine S.A. ve oğlu S.A, Zeytin'e hakaret ederek tehditler savurdu.

Olay yerindeki jandarma görevlisinin sakinleştirdiği S.A ve oğlu, gözaltına alındı.

"Dayak yiyen, öldürülen doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız var"

Olayla ilgili Cumhuriyet Karakolu'nda ifadesine başvurulan Nuray Zeytin, iki kişiden şikayetçi oldu.

Zeytin, karakoldan çıktıktan sonra, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki kişinin kendisine hakaret etmesi nedeniyle şikayetçi olduğunu belirtti.

Kolluk kuvvetleri gelmese fiziki şiddete maruz kalacağını ifade eden Zeytin, "Benim paramla burada çalışıyorsun, benim verdiğim maaşla çalışıyorsun, bana bakmak zorundasın, demeye başladı. Bu sırada hastanın oğlu geldi, ağza alınmayacak şekilde, küfür ve tehdit etmeye başladı. Akabinde güvenlik ve polisler geldi ve olaya müdahale ederek iki kişiyi gözaltına aldı." açıklamasında bulundu.

Nuray Zeytin, sağlık çalışanlarının sürekli şiddete maruz kaldığına dikkat çekerek, "Dayak yiyen, öldürülen doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız var. Şu var ki Sağlık Müdürümüz Ali Cengiz Bey ve başhekimimiz, çalışma arkadaşlarım hiçbir zaman beni yalnız bırakmadılar, her zaman arkamda oldular sağ olsunlar. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Eşine destek olmak için gelen Bahadır Zeytin de olayı kınadığını, sağlık çalışanlarına şiddetin son bulması gerektiğini kaydetti.

"Esefle kınıyorum"

Gazetecilere açıklamada bulunan Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da, olayı esefle kınadığını belirterek, sağlık çalışanı Zeytin'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kalkan, "Bu saldırının fiziki saldırıdan bir farkı yoktur. Sağlıkta şiddet değil, sağlıkta şefkat ve nezaket diyorum. Konuyla ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Büyük Hekim İbn-i Sina'nın meşhur sözünü, tüm hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza ve tüm ilim ve sanat adamlarımıza yapılan saldırılara yönelik olarak hatırlatmak isterim, 'İlim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder.' Sayın Sağlık Bakanımızın da en çok önem verdikleri konuların başında Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:

edirne sultan 1 murat devlet hastanesi nuray zeytin

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People
15
1) dr (dr)
11.12.2018 16:42:50
Kendi a l g ı s ı n a göre sağlıkçıya ceza kesilebileceğine dair bir kısım vatandaşımızda (aslında epey bir kısmında) kemikleşmiş bir görüş var. Şamar oğlanından beter duruma düşürülmüş sağlık çalışanlarının geleceği ve bu hizmeti veren kişilerin korkmadan, insani değerlerini yitirmeden sağlıklı çalışma koşullarının nasıl sağlanacağı konusunda c i d d i bir ç a l ı ş m a başlatmak gerekiyor. Ortada sıkıntılı bir problem var ve ufak tefek düzenlemelerle yoluna girmeyeceği yukardaki şekilde görüldüğü gibi yakın ve orta gelecekte imkansız. Haaa uzunu ne kadar olur onu da kestirmek zor. Lütfen, çok kritik bir meslek gurubu orantısız şiddet ve travma altında, l ü t f e n!!!!!!.......
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