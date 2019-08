'Sağlık çalışanına şiddet terör suçu kapsamında değerlendirilmeli'

Sağlık çalışanlarına karşı şiddet eylemlerinin her geçen gün arttığını savunan Barış Koçak, şunları kaydetti:

"Her vakaya herhangi bir can güvenliği olmadan çıkan, kendinden özveri göstererek her türlü olumsuzluğa rağmen görevini layıkıyla yapmaya çalışan sağlık çalışanı arkadaşlarımız bu tür davranışları hak etmiyor. Her an kışkırtılmış bir öfkeye, haksız ve izansız saldırılara, bir kazaya ya da mesleki bir riskle karşı karşıya kalmaktadırlar. Türk Sağlık-Sen olarak beklentimiz ve isteğimiz, askerimize, polisimize yapılan saldırlar nasıl terör suçu kapsamında değerlendiriliyorsa, sağlık personelimize yapılan saldırılar da suçun ağırlığına göre terör suçu kapsamında değerlendirilmesi ve gereken tedbirlerin bir an önce alınmasıdır."

Öte yandan, olayla ilgili sağlık çalışanlarının Kemalpaşa Adliyesine giderek darp ve saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu da belirtildi.