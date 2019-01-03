Sağlık çalışanından özür dilemek için pankart açtı: 'Üzgünüm, pişmanım, özür dilerim'

İSTANBUL-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil'inde sağlık çalışanlarına saygısızlık yapan bir vatandaş için tutanak tutuldu. Yaşanan olay sonrası savcılık arabuluculuk birimi vasıtasıyla Pediatri Asistanı Dr. Emre Ceyhun ile irtibata geçti.

Arabuluculuk birimi hasta yakının pişman olduğunu ve özür dilemek istediğini iletti. Dr. Emre Ceyhun hasta yakının yazılı olarak ve bütün sağlık personelinden özür dilemesini istedi.

Hasta yakını pankarta yazdırdığı pişmanlık yazısında tüm sağlık çalışanlarından özür diledi.

Sağlık çalışanının pankarta yazdığı özür metni:

"Çocuklarımızın sağlığı için gece gündüz demeden emek veren başta Dr. Emre olmak üzere doktorlarımız ve bütün sağlık personeline hak etmediği şekilde davrandığım için üzgünüm, pişmanım, özür dilerim. "