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Sağlık çalışanları 2018'de en çok hangi haberleri okudu?
2018 yılında Türkiye her alanda yenilikler ve düzenlemelere sahne oldu. Sağlık alanında Medimagazin olarak en çok okunan ve sağlık sektörünün gündeminde yer alan haberleri sizler için derledik. Yıpranma payı ile ilgili haberlerimizin sağlık çalışanlarının gündeminde önemli yer tuttuğunu gördük. 2018 yılının ilk zamanlarında yaşanan gelişmelerin yıl içerisinde gelişmelerini hatta Sağlık Bakanlığında kadroların da kaldırıldığını hep beraber takip ettik. Öyle ki müsteşarlık makamı kaldırıldı. İşte 2018 yılının en çok okunan 10 haberi
Sağlık çalışanları 2018'de en çok hangi haberleri okudu?
28 Aralık 2018 - MEDİMAGAZİN
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10-)    İşte doktorların mesai saatinin 16.00-23.00 olarak düzenleneceği hastane listesi!

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, acillerdeki yoğunluk sorununa çözüm bulmak için bazı uzman doktorların mesai saatini 16.00-23.00 şeklinde düzenlediklerini belirtti

 

9-)     Müsteşar açıkladı: Hekimlerin tamamı 5 yılda bir Board Sınavına girecek!

 

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş, sağlıkta dönüşümün ikinci fazında hekimlerin Board Sınavı’na girmesi ile ilgili düzenlemeler yapılacağı bilgisini verdi

8-)     Sağlık Bakanı: Yıpranma payı Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği yıpranma payında karar verildiğini açıkladı. Demircan, sağlık çalışanları için “1 yıllık çalışmaya 60 gün yıpranma verilmesi” şeklinde düzenleme yapacaklarını söyledi

7-)    Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ilk talimatlarını verdi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Sağlık Bakanı olarak görevi devralan Bakan Dr. Fahrettin Koca ilk birim amirleri toplantısını yaptı

6-)    SON DAKİKA! Doktora vahşi saldırı! Kaldırım taşıyla başına vurulan doktor yoğun bakımda!

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde pediatri asistanına kaldırım taşıyla saldıran hasta yakınları, Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ı ağır yaraladı. Acil BT'si çekilen doktorun yoğun bakımda tedaviye alındı

5-)   Yıpranma payı ve emeklilikte maaş artışı Torbaya girdi! İşte tüm ayrıntılar!

Sağlık Bakanlığı uzun süredir konuşulan konuları Torba Yasaya ekledi. Emeklilikte maaş artışı ve yıpranma payı torba yasaya girerken, özellikli işlemlerde tavandan döner sermaye eklenmesi de kısa zamanda çıkacak Torba Yasaya eklendi

4-)  Yıpranma payı ve emeklilik maaşında düzenleme geliyor! Tasarı meclise sunuldu!

Sağlık çalışanları için 5 müjde içeren tasarı Bakanlar Kurulu’na sunuldu: Tasarıyla ek ödemeler emekliliğe yansıyor, emeklilere düzenleme yapılıyor, sağlıkçıya yıpranma payı veriliyor

3-)  Torba Yasada yerini alan yıpranma hakkı kaç gün ve kimleri kapsayacak?

Sağlık Bakanlığının üzerinde çalıştığı Torba Yasa Tasarısı TBMM’ye sunuldu. Komisyona gönderilen Torba Yasa’da sağlık çalışanlarını ilgilendiren önemli maddeler bulunuyor

2-)  Atama ve Nakil Yönetmeliği yayımlandı! Eş durumunda ve mecburi hizmette önemli değişiklik!

Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine yöre, Sağlık Bakanlığı personeli, eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin terör eylem ve etkisi sebebiyle şehit olması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere istediği ile tayin olabilecek - Aday memurlara da yönetmelik şartlarını taşımaları halinde, adaylık süresince tayin talebinde bulunma hakkı getirildi

1-)   KBB'cilerin acı günü... Prof. Dr. Hasan Nedim Arda hayatını kaybetti

Kulak Burun Boğaz uzmanı Prof. Dr. Nedim Arda geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

 

Türk Tıp Dünyasında 2018'de yitirilenler ve sağlık şehidi Fikret Hacıosman

 

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saglik bakanligi yipranma payi en cok okunanlar

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