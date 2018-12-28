Sağlık çalışanları 2018'de en çok hangi haberleri okudu?

2018 yılında Türkiye her alanda yenilikler ve düzenlemelere sahne oldu. Sağlık alanında Medimagazin olarak en çok okunan ve sağlık sektörünün gündeminde yer alan haberleri sizler için derledik. Yıpranma payı ile ilgili haberlerimizin sağlık çalışanlarının gündeminde önemli yer tuttuğunu gördük. 2018 yılının ilk zamanlarında yaşanan gelişmelerin yıl içerisinde gelişmelerini hatta Sağlık Bakanlığında kadroların da kaldırıldığını hep beraber takip ettik. Öyle ki müsteşarlık makamı kaldırıldı. İşte 2018 yılının en çok okunan 10 haberi

28 Aralık 2018 - MEDİMAGAZİN