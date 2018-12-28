Sağlık çalışanları 2018'de en çok hangi haberleri okudu?

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, acillerdeki yoğunluk sorununa çözüm bulmak için bazı uzman doktorların mesai saatini 16.00-23.00 şeklinde düzenlediklerini belirtti
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş, sağlıkta dönüşümün ikinci fazında hekimlerin Board Sınavı’na girmesi ile ilgili düzenlemeler yapılacağı bilgisini verdi
SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği yıpranma payında karar verildiğini açıkladı. Demircan, sağlık çalışanları için “1 yıllık çalışmaya 60 gün yıpranma verilmesi” şeklinde düzenleme yapacaklarını söyledi
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Sağlık Bakanı olarak görevi devralan Bakan Dr. Fahrettin Koca ilk birim amirleri toplantısını yaptı
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde pediatri asistanına kaldırım taşıyla saldıran hasta yakınları, Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ı ağır yaraladı. Acil BT'si çekilen doktorun yoğun bakımda tedaviye alındı
Sağlık Bakanlığı uzun süredir konuşulan konuları Torba Yasaya ekledi. Emeklilikte maaş artışı ve yıpranma payı torba yasaya girerken, özellikli işlemlerde tavandan döner sermaye eklenmesi de kısa zamanda çıkacak Torba Yasaya eklendi
Sağlık çalışanları için 5 müjde içeren tasarı Bakanlar Kurulu’na sunuldu: Tasarıyla ek ödemeler emekliliğe yansıyor, emeklilere düzenleme yapılıyor, sağlıkçıya yıpranma payı veriliyor
Sağlık Bakanlığının üzerinde çalıştığı Torba Yasa Tasarısı TBMM’ye sunuldu. Komisyona gönderilen Torba Yasa’da sağlık çalışanlarını ilgilendiren önemli maddeler bulunuyor
Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine yöre, Sağlık Bakanlığı personeli, eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin terör eylem ve etkisi sebebiyle şehit olması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere istediği ile tayin olabilecek - Aday memurlara da yönetmelik şartlarını taşımaları halinde, adaylık süresince tayin talebinde bulunma hakkı getirildi
Kulak Burun Boğaz uzmanı Prof. Dr. Nedim Arda geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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|14/03-17/03
|4. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği Kengresi
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