Sağlık çalışanları aileleri ile birlikte Covid-19'a yakalanıyor

TTD Merkez Yönetim Kurulu 2 Başkan Yardımcısı Prof. Dr. B. Oya İtil, 7 Eylül 2020 tarihi itibariyle Türkiye’de COVID-19 hastalığına yakalanmış toplam hasta sayısı 281 bin 509 olduğunu belirterek, “2020 yılı Türkiye nüfusu dikkate alınırsa nokta prevelans binde 3’dür. Öte yandan, Bakanlık tarafından yürütülen seroprevalans çalışmasında PCR pozitifliğinin binde 2, ELISA yöntemiyle yapılan antikor taramasında saptanan koruyuculuk oranının ise binde 8 olduğu açıklanmıştır. Bilimsel araştırmalar sağlık çalışanlarının COVID-19 testinin pozitif olma riskinin topluma göre 12 kat fazla olduğunu, uygun kişisel koruyucu ekipmana ulaşamamanın ise riski %31 oranında artırdığını göstermiştir. Türkiye’de Nisan sonu itibariyle açıklanan sağlık çalışanı vaka sayısı 7 bin 428’dir.” dedi.

“Sağlık çalışanları 46 kat daha fazla risk altında”

TTD Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Peri Arbak, “Türkiye’deki göğüs hastalıkları uzmanlarının derneği olan Türk Toraks Derneği’nin pandeminin ilk üç ayını kapsayan araştırma sonuçlarına göre sağlık çalışanlarında COVID-19 enfeksiyon oranı %13,9” olarak bulunduğunu açıkladı.

Arbak, “Bu oran toplum genelinde antikor saptanan kişi oranının 17 katıdır. Sağlık çalışanları

toplumdan 46 kat daha fazla bir oranda COVID-19 hastalığına yakalanmaktadırlar. Araştırmamızda saptadığımız bu oranlar dünyada konu hakkında yapılmış bilimsel araştırmalarda ortaya konulan oranların çok üzerindedir. 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle Türkiye genelinde 36 hekim ve 72 sağlık çalışanının COVID-19 nedeniyle öldüğü bilinmektedir. Ancak saptanan yüksek risk düzeyi ve ölümlere rağmen sağlık çalışanları pandeminin ilk gününden bugüne kadar geçen sürede PCR taramasına alınmamışlardır.” dedi.

Araştırmada yeni Koronavirüs (SARS-CoV-2) ile enfekte olan sağlık çalışanlarında PCR test

pozitifliğini %52,3 oranında saptadıklarını ifade eden Arbak, şöyle devam etti:

“Klinik ve radyolojik tanı oranı ise %11,4’dür. Araştırmamıza katılan ve enfekte olduğu saptanan sağlık çalışanlarının %79,5’inde yakınma yoktur. Bu veriler, sağlık çalışanlarının tanısında önerilen semptom takibinin yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca araştırmamızda sağlık çalışanlarının COVID-19 açısından yüksek riskli bölge olarak tanımlanan acil servis ve yoğun bakımlardan ziyade hasta ile yoğun biçimde karşılaşılan yerler olan poliklinik ve servislerde enfekte olduklarını saptadık. Çok dikkat çekici bir bulgu olarak, COVID-19 hastalığına yakalanan sağlık çalışanlarının birlikte yaşadıkları ev halkında da COVID-19 pozitifliğini anlamlı düzeyde yüksek bulduk. Bu durum sağlık çalışanlarının kendileri kadar ev halkını da enfekte ettiklerini düşündürmüştür.” ifadelerini kullandı.

“COVID-19 bir meslek hastalığıdır, tazmin edilmelidir”

TTD Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Saltürk ise, yaptıkları araştırmanın bulguları ışığında aşağıdaki önerilerin ivedilikle hayata geçirilmesini talep ettiklerini belirtti:

1) Toplum ile kıyaslanmayacak oranda yüksek risk altında bulunan sağlık çalışanları,

toplumda düzenli olarak taranan diğer gruplardan önce ve öncelikle COVID-19 açısından

düzenli tarama kapsamına alınmalıdırlar.

2) Hastalanan çoğu sağlık çalışanının yakınması olmadığı dikkate alınarak sağlık

çalışanlarının hastalık gelişiminde izlenen yakınma takibine güvenilmemelidir.