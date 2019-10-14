Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık çalışanları Barış Pınarı Harekatına gönüllü gitmek istiyor
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek sürüyor
Sağlık çalışanları Barış Pınarı Harekatına gönüllü gitmek istiyor
14 Ekim 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de bir şehit kızının da aralarında bulunduğu 100 sağlık çalışanı, ihtiyaç halinde gönüllü askere gidebileceklerini belirten dilekçe hazırladı.

Daha sonra dilekçeyi İskenderun Askerlik Şube Başkanlığına getiren grup, burada yetkililerle görüştükten sonra başvuru dilekçesini görevlilere teslim etti.

Şube çıkışı grup adına gazetecilere açıklamada bulunan Sağlık-Sen İskenderun Şube Başkanı Mehmet Fazıl Geçer, her zaman Türk askerinin yanında olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanı: Bu onurlu ülkenin Sağlık Bakanı olmaktan bir kez daha gururlandım 

Onlara destek vermek amacıyla dilekçe hazırladıklarını ifade eden Geçer, erkek ve bayan bütün sağlık çalışanlarının gönüllü olarak imza attığını belirtti.

İskenderun Devlet Hastanesinde çalışan 4 çocuk annesi şehit kızı Fatma Mücahitoğlu da babasının Mersin'in Tarsus ilçesinde 1979 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğunu söyledi.

Kendisinin de bu vatan uğruna canını verebileceğini aktaran Mücahitoğlu, "Ben de babam gibi bu vatana kanımı feda etmeye varım." dedi.

Anahtar Kelimeler:

baris pinari harekati saglik calisani mehmet fazil gecer

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
bel fıtığı Siyavuş Muhammedrezai hemsire ortaöğretim mezunu Ortaöğretim Hemşire Profesyonelleri Platformu himss himss emram himss eurasia dr. suayip birinci Anormal Uterin Kanama Vaginit Ali Akdemir Alvimedica Leyla Alaton ambulans 112 acil Barış Pınarı Harekatı sağlık çalışanı Mehmet Fazıl Geçer Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi Türkiye’de Hekim Olmak mehmet ali tokgöz kanser onkoloji Atilla Soran MEMEDER 1. Hipofiz Günleri Sempozyumu sağlıkta şiddet Sümeyra Akdemir Ruh Sağlığı Emine Alp Meşe Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara Bağımlılık ile Mücadele Kurulu Emine Alp Meşe Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bağırsak florası Ahmet Uygun Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi hemşire Hatice Tunç ambulans 112 acil Milli Eğitim Bakanlığı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/10-31/10 6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi ENDOKRİNO... ANTA
28/10-01/11 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi MİKROBİYO... İZMİ
31/10-02/11 Türkiye Maternal Fetal Tıp Derneği Ultrasonografi Kursu KADIN... İSTA
30/10-03/11 63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi PEDİATRİ KIBR
23/11-23/11 TMFTP Tıbbi Uygulamalar ve Hukuk Kongresi TIP... ANKA
21/11-24/11 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi ACİL TIP ANTA
26/11-30/11 3. Uluslarası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi HALK SAĞLIĞI ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.