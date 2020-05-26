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Sağlık çalışanları bu bayramı da evlerinden uzakta geçirdi
Koronavirüs salgını dolayısıyla görevde olan Burdur Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzak geçirdi.
Sağlık çalışanları bu bayramı da evlerinden uzakta geçirdi
26 Mayıs 2020 16:03 - DHA
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesi'ndeki Lavanta Tepesi Oteli'nde kalan 45 sağlık çalışanı, ilk defa ailelerinden uzakta bayram kutlamanın hüznünü yaşadı. Sağlık çalışanları aileleri ile görüntülü konuşarak hasret giderdi.

Burdur Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Kemal Gülsoy, "Pandemi sürecinde yoğun bakımdaki hastalarımıza hizmet vermek için evlerimize gitmedik. Hem ailelerimize bulaştırmama hem de hastalarımıza daha hızlı hizmet sunma açısından süreci burada geçirdik. İlk defa ailemden ayrı bayram geçiriyorum. İnşallah bu sürecin de geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus saglik calisani bayram

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