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Sağlık çalışanları döner sermayenin cenaze namazını kıldı!
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Eskişehir Şubesi, sağlık çalışanlarının döner sermaye problemini ve taleplerini konu alan bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında döner sermaye için temsili cenaze töreni düzenlendi. Eskişehir Sağlık-Sen İl Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, açıklamayı temsili imam olarak okudu.
Sağlık çalışanları döner sermayenin cenaze namazını kıldı!
26 Eylül 2018 - İHA
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Eskişehir Devlet Hastanesi önünde gerçekleşen basın açıklamasına çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Çeşitli pankartlarla beklentiler dile getirildi. Yapılan basın açıklamasında başta Eskişehir Devlet Hastanesi olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında hekim dışı personelin ek ödeme almadığı vurgulandı. Yunus Emre Devlet Hastanesinde ise sadece yoğun bakımlar acil servis ve özellikli birimlerin ek ödeme aldığı ifade edildi. 


Devlet Hastanesinde birçok yatağın boş olduğunu ve görev yapan yaklaşık 30 hekimin devletten aldığı sabit ücreti dahi karşılayacak kadar hasta bakamadığını dile getiren Eskişehir Sağlık-Sen İl Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, "Yaklaşık 50 hekim ise sabit ücreti karşılayacak kadar performans katkısı yapmaktadır. Bu ay dağıtılan 4 milyon lira dağıtılabilir döner sermaye payının yaklaşık 3 milyon lirası sabit ücretlilere aktarılmıştır. Ağustos ayı bayram tatili ve izinler sebebiyle birçok klinikte gelir düşüklüğü olmuştur. Sabit ücretlilere ve temmuzda toplamda 800 bin lira ele geçen sabit dışı döner sermaye rakamı düşmüştür. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), temmuz ayında indirime giderken sağlık çalışanlarının cebinden tasarrufa gitmiştir" şeklinde konuştu. 

Şubenin faaliyetleri hakkında bilgilendirme 
'Diş Hastanesinde sabit ücrete çalışırım' mantığı ile çalışmayan hekim sayının arttığını vurgulayan Başkan Köksal, "Şubemiz bu dönemde ne yaptı? Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Yaşar Bildirici ile görüşüldü. Sıkıntılar anlatıldı. Başhekim her birimin sorumlusu ile hekimler ile birebir görüşmeler yapmaktadır. Gelir arttırımı, servis doluluk oranları ile çalışmalar yapılmaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Yöneticisi ile performans sıkıntısı olan hekimler ile görüşmeler yapıldı. İlimizde başta Tepebaşı Bölgesi, Emek Semt Polikliniği, Zübeyde Hanım Yerleşkesi olmak üzere diş üniteleri açılarak hizmet üretmeye ve fatura artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı. 

"İnanıyoruz ki bu zor günlerimizi hep birlikte çalışarak aşacağız" 
Son olarak sağlık çalışanlarının beklentilerini de dile getiren Başkan Köksal, şunları kaydetti: 
"Bir an önce Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları ve hastanelerin gelirleri arttırılmalı. Böylece dağıtılacak döner sermayelerde de bir rahatlama sağlanmalıdır. Sağlık çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesi için dağıtılabilir döner sermaye oranın arttırılması, döner sermaye üzerinden yapılan ödemelerin azaltılması ve bazı giderlerin genel bütçeden karşılanması gibi seçenekler hayata geçirilmelidir. Ayrıca, özellikle hastanelerde girişimsel ve girişimsel olmayan şeklinde ayrı ve daha garantili alternatif havuz sistemleri geliştirilmelidir. İnanıyoruz ki bu zor günlerimizi hep birlikte çalışarak aşacağız." 
Öte yandan açıklama sonrası Başkan Köksal, temsili cenaze töreninde sağlık çalışanlarına 'Hakkınızı helal ediyor musunuz?' diye sordu. Çalışanlar ise haklarını helal etmediklerini dile getirdiler. 

Anahtar Kelimeler:

doner sermaye saglik-sen eskisehir

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1) Adem Denizer (Anestezist )
26.09.2018 17:10:52
Katili maktulünün namazını kılmış.
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2) Zekeri Beyaz (Kuru Fasulye , Pilav , Piyaz)
26.09.2018 15:54:37
Yanlış Bir Uygulama..

Döner Sermayenin Cenaze Namazı Zinhar Kılınmaz..!

Gömün Gitsin...
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3) DEVRİM (op.dr)
26.09.2018 15:09:05
BU DAHA İYİ GÜNLER..
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