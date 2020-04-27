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Sağlık çalışanları ek ödemelerini, ödeme almayan personelle paylaştı
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Alaçam Devlet Hastanesinde korana virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle görev yapan sağlık çalışanları, hastane yönetimine başvurarak, ek ödemelerinin bir kısmını, aynı serviste çalıştıkları ek ödeme alamayan güvenlik görevlisi, sekreter ve temizlik görevlileriyle paylaşmak istediklerini iletti.
Sağlık çalışanları ek ödemelerini, ödeme almayan personelle paylaştı
27 Nisan 2020 15:00 - İHA
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Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Alaçam Devlet Hastanesinde korana virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle görev yapan sağlık çalışanları, hastane yönetimine başvurarak, ek ödemelerinin bir kısmını, aynı serviste çalıştıkları ek ödeme alamayan güvenlik görevlisi, sekreter ve temizlik görevlileriyle paylaşmak istediklerini iletti.

Korona virüsle en ön saftan mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik ek ödeme yapıldı. Bazı hastane çalışanları ise bu ek ödeme yönetmeliğinden faydalanamadı. Samsun Alaçam Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları ise ek ödemeden faydalanamayan güvenlik görevlisi, sekreter ve temizlik görevlilerine aldıkları ödemelerin bir kısmını paylaşarak örnek bir davranış sergiledi. Uygulamanın tamamen gönüllük esasına göre yapıldığını belirten Hastane Başhekimi Dr. Radi Şen, "Hiçbir mecburiyetleri olmadığı halde aldıkları döner sermayenin bir kısmını, döner sermaye alamayan ekip arkadaşlarıyla paylaşmayı tercih eden sağlık çalışanlarının bu yaklaşımıyla gurur duyduk. Bu birlik beraberlik bilincinin her olayda olduğu gibi, kovid-19 salgınında da başarıyı getiren en önemli etkendir. Uygulamaya en büyük desteğin en riskli birim olarak acil servis çalışanlarından geldi. Hastane genelinde toplanan paranın, ek ödeme yönetmeliğinden faydalanamayan 30 çalışan arasında eşit olarak dağıtıldı. Özveride ve riskte beraber olan çalışanların, ekmeklerini paylaşmasının tüm çalışanlarda ayrı bir motivasyon ve moral kaynağı oldu" dedi.

Acil serviste temizlik görevlisi olarak görev yapan Fatih Atasoy da, "Bu yaklaşımın tüm ekip arkadaşlarımızı çok mutlu etti. Ekmeğini bizimle paylaşan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

korana virusu saglik calisanlari ek odeme

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